В Волынской области зарплата выросла на треть

В Волынской области среднемесячная зарплата в 2008 году выросла на 35,3% и составляет 1370 грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, об этом сообщил председатель Волынской ОГА Николай РОМАНЮК вчера, 29 декабря, на оперативном совещании в облгосадминистрации, посвященном подведению предварительных итогов социально-экономического развития области за 2008 год.

"Невзирая на то, что год все же был сложным, сделано много... И в 2009 мы сохраним такую тенденцию", - отметил Н. РОМАНЮК.

В частности, он сообщил, что объем валовой сельскохозяйственной продукции вырос на 2%, общий объем продажи потребительских товаров в сопоставимых ценах вырос на 18,5%, среднемесячная заработная плата - на 35,3% (составляет 1370 грн.). Объем прямых иностранных инвестиций на протяжении года вырос на 8% и с начала инвестирования составляет 432 млн. долларов США.

Вместе с тем, учитывая экономическую ситуацию в мире и Украине, в ряде отраслей заметно снижение показателей. В частности, как отметил председатель ОГА, снизился объем промышленного производства на 10,1%, задолженность по выплате заработной платы на экономически активных предприятиях на конец года ожидается в размере 4 млн. грн., количество безработных выросло по сравнению с 2007 на 4,8 тысяч человек. Также на 15% снизились объемы подрядных работ, выполненных силами строительных организаций области.