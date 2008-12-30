Тимошенко отменила поездку в Евпаторию
14:27, 30 декабря 2008Разное
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Из-за более важных государственных дел
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отменила запланированную на сегодня поездку в Евпаторию, где 24 декабря произошел взрыв в жилом доме.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КМУ, поездка отменена в связи с важными государственными делами.
Вместе с этим сегодня в Евпаторию вылетает министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА, которая вручит ордера на новые квартиры людям, которые в результате взрыва потеряли жилье.
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