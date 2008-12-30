Главное на 30 декабря (день)

Новости в энергетическом секторе. Европейский Союз окажет содействие в поиске решения по газовому спору между Украиной и Россией.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Марк ИНГЛИШ.

"Еврокомиссия, ныне председательствующая в ЕС Франция и будущий председатель - Чехия (с 1 января 2009 года), а также государства-члены ЕС сделают все, чтобы содействовать нахождению решения", - сказал он.

По словам М.ИНГЛИША, Еврокомиссия призывает стороны как можно скорее урегулировать взаимные претензии и прийти к "долгосрочному" решению.

Со своей стороны, как сообщил М.ИНГЛИШ, Брюссель продолжает с этой целью "контакты на всех уровнях" с украинской и российской сторонами.

По словам представителя Еврокомиссии, еврокомиссар по энергетике Андрис ПИЕБАЛГС связывался накануне с Президентом и премьер-министром Украины, а также с руководителями "Нафтогаза" и "Газпрома".

Между тем, «Газпром» сформировал оперативный штаб по подготовке к прекращению подачи газа в Украину. Об этом сегодня в эфире телеканала «Вести» сообщил глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР.

По его словам, если Украина до 1 января не погасит задолженность, то у «Газпрома» не будет никаких оснований для поставки газа.

«Счет уже пошел на часы. Если Украина до конца дня 31 декабря не погасит свою задолженность, то у «Газпрома» не будет никаких оснований для поставки газа в Украину. «Газпром» уже сегодня сформировал оперативный штаб. Оперативный штаб начал свою подготовительную работу», – сказал А.МИЛЛЕР.

Новость в бюджетной сфере. Рост бюджетной задолженности угрожает социальному спокойствию граждан и финансовой стабильности государства, заявляет заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

По его словам, в Новый год Украина войдет со старыми долгами перед работниками заведений и учреждений бюджетной сферы.

Как отметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ, по состоянию на 29 декабря сумма общей задолженности составляет 43,9 млн. грн. Самый чувствительный этот долг для жителей Львовской (22,5 млн.), Тернопольской (10,6 млн.) и Ивано-Франковской (8 млн.) областей. Больше всего от несвоевременной выплаты зарплаты страдают работники заведений образования, здравоохранения, духовного и физического развития, органы местной власти и местного самоуправления.

По мнению Р.БЕССМЕРТНОГО, динамика финансовых поступлений в государственный и местный бюджеты свидетельствует, что уже в январе 2009 года проблемы с выплатами зарплаты в бюджетной сфере существенно обострятся. Ожидается, что с 1 января 2009 года общая сумма задолженности возрастет почти в четыре раза и превысит 152 млн. грн. По его словам, в региональном разрезе наиболее пострадают от бездеятельности правительства жители пяти областей: Черниговской (48,4 млн.), Луганской (39,2 млн. грн.), Донецкой (30,4 млн.), Ивано-Франковской (18,9 млн.) и Харьковской (14,5 млн. грн.).

Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что Президент Украины неоднократно обращал внимание Кабинета министров на беспомощность в бюджетной и социальной политике и слабую финансовую дисциплину. По его словам, глава государства обеспокоен политикой правительства относительно увеличения бюджетной задолженности.

«Приведенный анализ бюджетных показателей свидетельствует о ненадлежащем выполнении обязанностей Кабинетом министров и отсутствии надлежащих выводов. Рост задолженности по зарплате в бюджетной сфере является тенденцией, которая угрожает социальному спокойствию граждан и финансовой стабильности государства», - подчеркнул Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Новости в сфере законодательства. Президент подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об освобождении от налогообложения денежных средств, которые направляются на проведение новогодне-рождественских праздников для детей и на приобретение детских праздничных подарков» (относительно стоимости и сроков приобретения подарков).

В соответствии с законом, под детскими праздничными подарками необходимо понимать наборы товаров, которые содержат лишь кондитерские изделия и игрушки отечественного производства и фрукты, общей стоимостью не более 8% прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января отчетного налогового года (на 1 января 2008 года прожиточный минимум составлял 592 грн. в месяц – УНИАН).

В предыдущем законе речь идет о том, что общая стоимость подарка должна быть не более 1 необлагаемого налогом минимума доходов граждан (который на сегодняшний день составляет 17 грн. - УНИАН).

Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Радыпроект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за антиконкурентные согласованные действия».

Правительство предлагает ввести уголовную ответственность за наиболее опасные проявления антиконкурентных согласованных действий. Предусматривается, что расследования должны проводить не только следственные органы внутренних дел, но и следственные органы Службы безопасности Украины и прокуратуры. Данным законопроектом предусматривается внесение изменений в Уголовный кодекс.

Кабмин также внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно введения начисления штрафных баллов за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения".

Проектом закона предусматривается внесение изменений в законы "О дорожном движении" и "О милиции" в части введения начисления штрафных баллов за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе установления соответствующего порядка начисления.

Новости валютного рынка. Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару открылись котировками 7,6200/7,7800 грн. , к 11:00 цены выросли до 7,8200/7,9500 грн. за 1 долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2520/0,2620 грн., а к 11:00 цены поднялись 0,2600/0,2700 грн. В России курс доллар-рубль вырос, и к 11:00 установился на уровне 29,3975 (+0,2775).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,4094/99, а к 11:00 повысились 1,4134/36. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,7270/10,9825, к 11:00 цены ушли вверх 11,0385/11,2525.

Стоимость наличного доллара в Украине сегодня увеличилась на 10-20 копеек – в среднем до 7,50/8,00 грн., стоимость евро в среднем составляет 10,50/11,50 грн.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару и к евро:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,30/7,85 грн., евро – 10,30/11,30 грн.;

«Укргазбанк»: доллар США – 7,60/8,10 грн., евро – 10,60/11,60 грн.;

«Родовид Банк»: доллар США – 7,50/8,50 грн., евро – 10,50/12,05 грн.;

«OTP Банк»: доллар США – 7,70/8,20 грн., евро – 10,70/11,56 грн.;

«Ощадбанк»: доллар США – 7,40/7,90 грн., евро – 10,20/11,00 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,50/8,00 грн., евро – 10,50/11,50 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня не изменился и составляет 7,70 грн./долл. США.

Новость в банковской сфере. ОАО «Родовид Банк» и группа компаний «Истил» начали переговоры о продаже 51% акций ООО «РБ Капитал-Групп», которое владеет 76,7798% акций банка. Об этом сообщил президент «Родовид Банка» Сергей БУБКА на пресс-конференции.

По его словам, стороны планируют завершить переговорный процесс до 17 февраля 2009 г. Минимальная цена сделки составит 100 млн. долл. США, которые будут полностью направлены на развитие банка.

Как отметил председатель Наблюдательного совета группы компаний «Истил» Мохаммед ЗАХУР, в следующем году планируется инвестировать в банк 100 млн. долл. США. «Сеть банков планируем увеличить со 170 до 250», - сообщил он.

Новость в сфере ЖКХ. Состояние отрасли жилищно-коммунального хозяйства Украины становится национальной угрозой страны, считает мэр Евпатории Андрей ДАНИЛЕНКО.

Об этом он заявил в эфире местного радио «Альфа».

«Состояние этой отрасли (ЖКХ) становится национальной угрозой, - сказал мэр Евпатории. – Всё прогнило, каждый год латается, но это происходит на уровне каких-то текущих ремонтов».

А.ДАНИЛЕНКО считает, что отрасль нуждается в серьезном реформировании. Мэр Евпатории призвал Министерство жилищно-коммунального хозяйства Украины уже сейчас заняться «выбиванием целевых субвенций, чтобы хотя бы по отдельным направлениям наводился порядок».

Напомним, в Евпатории 24 декабря в 21.45 произошел взрыв в доме по улице Некрасова. В результате трагедии 27 человек погибли, в том числе - трое детей. 21 человек спасен. Причина взрыва устанавливается.

Напоследок новость для киевлян. С середины января 2009 года будет введена в строй сплошная зона парковки транспортных средств в центральной части Киева.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Ирэну КИЛЬЧИЦКУЮ.

По ее словам, это нововведение вводится согласно Распоряжению Киевской городской государственной администрации от 11 августа 2008 года №1141 «Об утверждении схемы мест для платной парковки транспортных средств в центральной части г. Киева». Им предусмотрена возможность создания сплошной зоны парковки в пределах существующей первой зоны (пл. Европейская, ул. Трехсвятительская, ул. Михайловская, ул. Большая Житомирская, ул. Владимирская, ул. Льва Толстого, пл. Льва Толстого, ул. Большая Васильковская, ул. Саксаганского, ул. Эспланадная, ул. Бассейная, ул. Шелковичная, ул. Грушевского, пл. Европейская). Целью этого проекта является увеличение общего количества одновременно припаркованных транспортных средств. Ожидается, что количество машиномест для парковки в первой зоне увеличится с 800 до 5000.