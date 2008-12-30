Елочные украшения опасны для здоровья?

Территориальные органы по делам защиты прав потребителей во время проверки в торговой сети товаров новогоднего ассортимента относительно их качества и безопасности забраковали и сняли с реализации более 70% елочных украшений, сообщает пресс-служба Госпотребстандарта.

Из проверенного 231 субъекта ведения хозяйства, реализующего елочные украшения, в 199 (86,1%) выявлены различного рода нарушения. Основными недостатками, из-за которых браковались и снимались с реализации товары, были: отсутствие необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о товаре (47,8%); отсутствие сопроводительных документов относительно качества и безопасности (36,1 %); несоответствие требованиям нормативных документов (21,6 %).

При проверке рынка в г. Буча Киевской обл. были забракованы и сняты с реализации елочные украшения, которые реализовывались с наличием осыпания стекловидного покрытия. Подобные нарушения являются потенциально опасными для здоровья.

По результатам лабораторных исследований образцов сувениров «Буренка», которые были отобраны в Днепропетровске, установлено их несоответствие требованиям нормативных документов по показателю «прочность текстильных швов».

Более половины товаров новогоднего ассортимента (елочных украшений, электрических гирлянд и тому подобное), которые предлагаются потребителям – это товары иностранного производства (из стран дальневосточного региона), которые не имеют необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о товаре, соответствующей маркировки.

Во время проверок установлено, что каждое третье елочное украшение, которое было снято с реализации, не имело документов относительно подтверждения качества и безопасности. А каждая второе не имело необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о товаре.

Данные нарушения требований законодательства были установлены, практически, в каждой области Украины.

Также в каждой области Украины установлены факты реализации световых гирлянд без документов, подтверждающих их качество и безопасность.