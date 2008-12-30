Главное на 30 декабря (вечер)

Главная новость второй половины дня. Украина полностью рассчиталась за импортированный российский газ в 2008 году. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Согласно сообщению, проведены платежи не только за ноябрь, но и авансовый платеж за декабрь 2008 года. «Таким образом, устранены все преграды для заключения взаимовыгодных, конструктивных договоренностей с российскими партнерами относительно поставок импортного природного газа украинским потребителям в 2009 году», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Президент Украины выразил уверенность в скорейшем завершении переговоров и еще раз заверил, что Украина есть и будет надежным транзитером российского газа к европейским потребителям.

Переговоры относительно поставок импортного природного газа в Украину в 2009 году продолжаются.

Информация с валютного рынка не радует. Доллар на межбанке снова дорожает. Сегодня торги по доллару США открылись котировками 7,6200/7,7800, к 11:00 цены выросли до 7,8200/7,9500, а к 12:00 достигли уровня 8,0000/8,1200. К закрытию ценовые уровни упали до 7,9500/8,0500.

Об этом УНИАН сообщили в финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Согласно сообщению, в 15:45 НБУ вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня – 7,6500/7,7000.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2520/0,2620, к 11:00 цены поднялись до 0,2600/0,2700, а к 12:00 составили 0,2650/0,2730. К закрытию торгов цены не изменились. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,2950 (+0,1750).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3920/1,4220. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7270/10,9825, к 11:00 цены ушли вверх – 11,0385/11,2525, а к 12:00 достигли значений 11,3340/11,5340. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по паре евро-гривня откатились до 11,2055/11,3770.

НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам на 31 декабря:

100 USD США – 770.0000 (на 30 декабря – 770.0000)

100 EUR – 1085.5460 (на 30 декабря – 1098.7900)

10 RUR – 2.6208 (на 30 декабря – 2.6343)

Снова о ПИБе. Не исключено, что дополнительная эмиссия акций «Проминвестбанка» (ПИБ) на 1,1 млрд. гривень будет выкуплена до конца сегодняшнего дня, заявил член Правления Slav AG Денис КИРЕЕВ сегодня на пресс-конференции.

«Мы хотели бы, чтобы сделка была закрыта сегодня. Чтобы «Проминвестбанк» получил 1,1 млрд. грн. допэмиссия сегодня до конца дня», - сказал Д.КИРЕЕВ.

В обнародованном на пресс-конференции пресс-релизе говорится о том, что суммарный объем средств для финансового оздоровления ПИБ, предоставленных «Внешэкономбанком» и Slav AG, будет на уровне 2 млрд. долл.

По словам Д.КИРЕЕВА, по завершению сделки «Внешэкономбанк» станет мажоритарным акционером «Проминвестбанка», а Slav AG также останется в составе акционеров ПИБа.

Падение цен на недвижимость. Средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева за текущий год снизилась на 33,23% (1 143 долл.) – до 2 297 долл. за 1 кв. м, сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Деснянский район со средним показателем 1 788 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский район, где средняя цена продажи составила 3 741 долл./кв. м.

По данным компании "SV Development", за данный период снижение средней стоимости продажи 1 кв. м жилья наблюдалось в Шевченковском районе – на 35,76% (1620 долл.), до 2911 долл., Оболонском – на 31,83% (1050 долл.), до 2248 долл., Днепровском – на 35,32% (1041 долл.), до 1906 долл., Голосеевском – на 32,06% (1087 долл.), до 2304 долл., Соломенском – на 37,80% (1281 долл.), до 2107 долл., Печерском – на 25,16% (1258 долл.), до 3741 долл., Святошинском – на 38,77% (1197 долл.), до 1890 долл., Подольском – на 38,87% (1313 долл.), до 2065 долл., Дарницком – на 34,50% (948 долл.), до 1800 долл. и Деснянском районе – на 28,14% (700 долл.), до 1788 долл.

Кроме того, средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на первичном рынке Киева за 2008 год снизилась на 47,9% (1098 долл.) – до 1194 долл. за 1 кв. м.

За указанный период самым дешевым оставался Деснянский район со средним показателем 1007 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский район, где средняя цена продажи составляет 2290 долл./кв. м.

По данным компании "SV Development", за данный период снижение средней стоимости продажи 1 кв. м жилья наблюдалось в Печерском районе – на 42,38% (1648 долл.), до 2290 долл., Шевченковском – на 52,64% (1724 долл.), до 1551 долл., Голосеевском – на 55,59% (1486 долл.), до 1187 долл., Соломенском – на 59,56% (1636 долл.), до 1111 долл., Дарницком – на 43,10% (827 долл.), до 1092 долл., Деснянском – на 36,43% (577 долл.), до 1007 долл., Подольском – на 60,99% (1568 долл.), до 1003 долл., Днепровском – на 54,03% (1297 долл.), до 1103 долл., Оболонском – на 36,19% (1080 долл.), до 1905 долл. и Святошинском районе – на 47,35% (1065 долл.), до 1184 долл.

Компания анализировала стоимость жилья в домах, которые еще не сданы в эксплуатацию, т.е. инвестиции осуществляются на этапе строительства.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок, а не общего предложения на рынке продажи квартир Киева.

Еще новость для киевлян. Антимонопольный комитет Украины планирует 12 января 2009 г. принять решение по делу относительно приведения столичной властью стоимости проезда в городском транспорте к экономически обоснованному уровню. Основанием для этого стало официальное ходатайство Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО №001-1244 относительно необходимости перенести срок рассмотрения данного вопроса.

В обращении к Комитету идет речь, в частности, о необходимости КГГА завершить большой объем работы по подготовке документации для всестороннего рассмотрения вопроса.

Учитывая полученные объяснения и то, что просьба касается переноса даты соответствующего заседания на этот счет на непродолжительный период, Комитет удовлетворил ходатайство.

«Однако стоимость проезда в городском транспорте столицы, а именно метро, троллейбусе, трамвае и автобусе должна быть снижена Киевской властью до экономически обоснованного уровня. Эта позиция Антимонопольного комитета остается однозначной и неизменной, и во время нашей встречи городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ лично дал понять, что осознает это. И если цена исчисления обоснованной величины – две недели, то мы готовы пойти навстречу КГГА, чтобы удовлетворить интересы киевлян максимально возможным снижением тарифов», – отметил и.о. председателя комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.