Центробанк России обеспокоился критической неустойчивостью внешнего долга страны

Показатели устойчивости экономики России к бремени внешнего долга продолжают ухудшаться, говорится в ежеквартальном отчете Центробанка РФ, передает «Росбалт».

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Соотношение внешнего долга к ВВП достигло рекордной отметки за все время, покрываемое статистикой регулятора (с 2004 года), — 42%. В конце 2015 года этот показатель составлял 39%, в 2014 — 29%, а в 2013 — 33%.

До нового минимума за 12 лет упала обеспеченность внешнего долга валютными поступлениями: к концу сентября общая сумма задолженности в 1,57 раза превышала годовые доходы страны от экспорта товаров и услуг, объем которых опустился до минимальной отметки с 2005 года (279 млрд долларов). При этом на обслуживание полученных на Западе кредитов на конец третьего квартала должно было уходить 40% всего притока валюты в Россию от экспорта.

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По методологии Международного валютного фонда и Счетной палаты России, к которым отсылает Центробанк, это значение находится выше критического порога, составляющего 25%. «Показатель «платежи по внешнему долгу/экспорт» имеет ключевое значение при анализе платежеспособности дебитора. Критическим считается коэффициент, если расчетная сумма годовых платежей превышает 25% экспорта», — говорится в материалах СП.

По итогам 2016 года внешний долг России вырос на 0,05% — до 518,7 млрд долларов. В пересчете на душу населения эта сумма составляет 3538 долларов.