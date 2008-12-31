В Полтавскую область вернулось около 20 тыс. трудовых мигрантов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера вечером на пресс-конференции заявил председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ.

"Наши остарбайтеры уже вернулись. Мы оцениваем их количество в 20 тыс. человек. Это люди, которые работали в строительстве и в основном в России. Там тоже сегодня вопрос строек является проблемным. Кризис всех зацепил», - отметил губернатор.

По его мнению, «эти люди перезимуют, так как пока у них есть деньги, а весной будут что-то думать». «Если власть не даст им рабочих мест, то могут снова уехать или станут безработными. Что будет - пока не ясно. Я не знаю, как это центральная власть отслеживает и будет реагировать на приток остарбайтеров, но пока реакции не видел", - сказал В.АСАДЧЕВ.

По его словам, в Полтавской области насчитывается 446 тыс. рабочих мест и до 38 тыс. безработных. 40 тыс. жителей области работают в режиме неполного рабочего дня.