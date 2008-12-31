10 евро в Латвии

Хлеб для тостера, 6 яиц, 200 граммов твердого сыра, маскарпоне, 4 котлеты, овощной салат, печенье - все на 7 латов. Это как раз 10 евро. Так было в марте. Теперь почти все эти продукты на треть дороже, передает Немецкая волна.

Поскольку осень в Латвии задержалась, то зимнее пальто я надел в первый раз только в декабре. Сунул руку в карман и вытащил старый чек из супермаркета. Посмотрел на него: это была небольшая мартовская покупка продуктов на самое ближайшее время. Хлеб для тостера, 6 яиц, 200 граммов твердого сыра, маскарпоне, 4 котлеты, овощной салат, печенье – все на 7 латов. Это как раз 10 евро. За прошедшие без малого 10 месяцев курс лата оставался неизменным.

Национальная валюта в Латвии прочно привязана к евро. Но уже по этому чеку можно судить, как за это время подорожала жизнь.

Из купленных в марте продуктов не изменилась цена только на яйца – они так и стоят 10 сантимов за штуку. Мучные, молочные и мясные продукты теперь на треть дороже. Если в январе прожиточный минимум в Латвии был 148 латов (примерно 200 евро), то сейчас стоимость потребительской корзины перевалила за 200 латов, то есть стала на 100 евро больше. До середины лета инфляция – и так самая высокая в Евросоюзе – продолжала ползти вверх и на пике перевалила за 17 процентов. Потом стала потихоньку снижаться. Но тут грянул кризис.

В начале декабря латвийский сейм утвердил антикризисный план стабилизации экономики. Он предполагает увеличение с 1 января налога на добавленную стоимость с 18 до 21 процентов. Значит, должны подскочить цены буквально на все товары и услуги. А на табачные и алкогольные изделия еще значительно вырастет акцизный налог.

Может быть, следует подсуетиться и потратить 7 латов, равных 10 евро, на алкоголь, пока он не подорожал? Сегодня этих денег хватит на 2 бутылки латвийской водки или на 2 бутылки французского столового сухого вина. Курильщики могут сэкономить, купив на эти деньги 5 пачек сигарет - в Латвии они пока еще значительно дешевле, чем в старых странах Евросоюза.

А может, лучше потратить эти деньги на более полезные продукты? 2 кило картофеля, 1 килограмм помидоров, три огурца, 1 килограмм яблок и пара килограммов мандаринов к новогоднему столу – вот и потрачены те же 10 евро. За ту же сумму можно взять 10 пачек дешевого сока из концентратов.

На эти деньги можно купить 2 килограмма самого дешевого местного сыра или полкило сыра бри или рокфора. На ту же сумму потянет полтора килограмма вполне приличной говядины. Хватит 7 латов и на двухкилограммового лосося. Но только если брать его целиком с головой, а не порезанным на стейки.

Если выбрать не самый дорогой торт, то еще останется пара латов на конфеты. Впрочем, можно обойтись только конфетами. Хорошо известные еще с советских времен "Трюфели", "Белочки", "Мишки" продаются по одной цене. Так что можно набрать разных в один пакет, но в общем не более 1 килограмма 200 граммов.

Однако не хлебом единым сыт человек. Заглянем в книжный магазин. Тем более что сейчас как раз время покупать новые календари и ежедневники. Здесь с 7 латами придется выбирать – либо два ежедневника, либо один настенный календарь с картинками. Но опять же надо поторопиться, покуда еще на печатную продукцию в Латвии пониженный 5-процентный НДС. Согласно все тому же антикризисному плану, с Нового года он вырастет вдвое. То же будет с лекарствами и медицинской помощью.

Срубленные в латвийских лесах двухметровые рождественские ели тоже стоили как раз 7 латов. Правда импортные хвойные деревья намного дороже.