Тимошенко обещает делать все для благосостояния людей

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что лично будет делать все для того, чтобы следующий год – год Желтого Быка принес в Украину, в каждый дом, в каждую семью достаток, уют, тепло и счастье.

Об этом говорится в приветствии премьера с Новым годом, сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров.

“Уже стучит к нам в двери Новый, 2009-й год. Уходящий год легким и беззаботным не был. Были и трудности, и неурядицы... И все же, мы – выстояли. Украина – сильное государство, которому по силам преодолеть любые проблемы”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер выразила уверенность, что следующий год непременно будет лучшим. “Я верю в то, что у нас с Вами все выйдет, все сложится хорошо. Иначе и быть не может, ведь мы живем в лучшей во всем мире стране”, - сказала глава правительства.

“Конечно, - говорится в поздравлении Ю.ТИМОШЕНКО, - все мы должны полагаться на собственные усилия, работать и заботиться о своем хозяйстве. Это – правильно. Но я прошу Вас – кроме этого, пожалуйста, верьте в чудо, верьте, что Ваши желания сбудутся, а мечты непременно осуществятся”.

Как отметила Ю.ТИМОШЕНКО, “я верю в то, что когда за праздничным столом в Рождественский вечер собирается вся семья, то возникает такая положительная энергия и сила, которая преодолеет любые неурядицы и принесет в Ваш дом счастье и достаток. Так и будет!”.

“С праздником Вас, родные мои! С Новым годом! С Рождеством Христовым! Любви Вам, Уюта, Мира и Согласия. Пусть везет в Новом году – Вам и Украине!”, - пожелала премьер.