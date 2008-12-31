Главное на 31 декабря

Новости по «газовой» ситуации. Первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК, очертив главные параметры «газовой» ситуации, заявляет, что несмотря на ход межправительственных газовых переговоров, граждане Украины не почувствуют в этой связи никаких ограничений в газо- и теплоснабжении.

«Во-первых, несмотря на ход межправительственных переговоров о поставках российского газа, граждане Украины будут и в дальнейшем обеспечены природным газом в необходимых для собственного потребления объемах. Украина накопила в своих хранилищах достаточные запасы газа, что позволит обеспечивать внутренние потребности в течение длительного времени, - заявил первый заместитель главы Секретариата Президента. - Во-вторых, снабжение коммунальных услуг для населения, прежде всего теплоснабжение, должно осуществляться строго по определенному графику и в соответствии с оплаченными населением счетами».

А.ШЛАПАК отметил, что в связи с этим Президент Украины предупредил руководителей местной власти всех уровней о недопустимости использования ситуации, которая сложилась на межправительственных переговорах, для прикрытия собственных просчетов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«В-третьих, Украина и Российская Федерация были и остаются стратегическими партнерами. То же самое касается стран Европейского союза, - подчеркнул первый заместитель главы Секретариата Президента. - Соответственно Украина гарантирует технологическое обеспечение надежной и бесперебойной транспортировки по своей территории российского природного газа в европейские страны».

По мнению А.ШЛАПАКА, анонсированный российской стороной штаб по подготовке к прекращению подачи газа в Украину является, скорее, политическим инструментом давления.

"Использование нашими партнерами "военной" риторики, наподобие "штаб", "фронт" и тому подобное, мы расцениваем, скорее, как эмоциональные срывы, ностальгию по временам, когда ответы на сложные вопросы давались с позиции силы", - отметил первый заместитель главы Секретариата Президента.

"Течение газовых переговоров - не повод для обеспокоенности граждан Украины, - отметил А.ШЛАПАК. - Украина готова к любому сценарию развития событий и имеет достаточный ресурс в газохранилищах для внутренних потребностей".

Между тем, Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отменила планировавшийся визит в Москву для проведения переговоров по вопросам поставок газа в Украину в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь премьер-министра Марина СОРОКА.

По ее словам, Ю.ТИМОШЕНКО считает, что руководство НАК «Нафтогаз Украины», находящееся сейчас в Москве, представлено на том уровне, на котором может быть подписано соглашение о поставках газа.

Как сообщалось, в "Газпроме" сегодня заявили, что прекратят поставку газа в Украину в 10 утра 1 января, когда истечет контракт этого года, если только в оставшиеся часы не будет заключен новый контракт на 2009 год.

На пресс-конференции руководителей российского газового гиганта главным условием для нового контракта было названо погашение Украиной долгов за прежние поставки в размере 2,18 млрд. долл. и выполнение в полном объеме взятых на себя обязательств по транзиту российского газа в Европу.

"Если контракт на поставку не будет подписан, то у нас не будет ни юридических, ни каких-либо других оснований для поставок газа для Украины», - заявил заместитель председателя Правления "Газпрома" Александр МЕДВЕДЕВ.

Вместе с тем он подтвердил, что украинская сторона начала долг "потихоньку отдавать и сумма 1,5 млрд. поступила на счета "РосУкрЭнерго", но "Газпром" пока ее не получил". "Надеемся, что "РосУкрЭнерго" свои обязательства выполнит, и деньги поступят в "Газпром", - сказал он.

"Газпром" обеспокоило последнее письмо "Нафтогаза", в котором, по словам официального представителя российской компании Сергея КУПРИЯНОВА, "прямо сказано, что "Нафтогаз" может конфисковывать газ, который будет поступать транзитом для европейских потребителей". "Сейчас мы получаем такой "новогодний подарок" в виде фактического отказа от выполнения действующего транзитного контракта, угрозы конфискации газа, который будет поставлять для европейских потребителей. Иначе, как шантаж, мы расценить появление такого рода письма просто не можем", - заявил С.КУПРИЯНОВ.

В СМИ появилась информация о том, что Газпром предложил Украине цену на 2009 г. в 250 долл. за тыс. куб. м, сообщил РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на информированный источник в Украине. При этом украинская сторона не согласна с этим уровнем цен, считая его высоким.

В Газпроме эту информацию не комментируют.

Новость в банковской сфере. Сегодня рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о понижении кредитных рейтингов и ухудшении прогнозов по рейтингам ряда украинских банков (и их долговых инструментов).

Понижены кредитные рейтинги и изменены их прогнозы со «стабильного» на «негативный» следующих банков: АКБ «Киев» с уровня uaBBB+ до уровня uaBBB; АО «Украинский инновационный банк» и выпуска облигаций банка объемом 100 млн. грн. (сер. А) с уровня uaBBB+ до уровня uaBBB; ООО «Укрпромбанк» с уровня uaA до уровня uaBBB; АКБ «Аркада» и выпусков облигаций банка объемом 420 млн. грн. (серия P, R, U, V) с уровня uaA до уровня uaBBB.

Изменены прогнозы со «стабильного» на «негативный» кредитных рейтингов: ОАО «Селянский коммерческий банк «Днистер» и выпуска облигаций банка объемом 40 млн. грн. (серия G) (кредитные рейтинги уровня uaBBB); ЗАО Акционерный банк «Киевская Русь» и выпуска облигаций банка объемом 30 млн. грн. (серия B) (уровня uaBBB); КБ ООО «Мисто Банк» (уровня uaBBB); ООО КБ «Даниель» (уровня uaBBB-); АБ «Банк регионального развития» (уровня uaBBB-); ОАО «Коммерческий банк «Причерноморье» и выпуска облигаций банка объемом 10 млн. грн. (серии B и C) (кредитные рейтинги уровня uaBBB-); ОАО «АБ «Бизнес Стандарт» и рейтинга выпуска облигаций объемом 80 млн. грн. (серия A) (кредитные рейтинги уровня uaBBB-); ООО Коммерческий банк «Столица» и выпуска облигаций банка объемом 50 млн. грн. (серия A) (кредитные рейтинги уровня uaBBB-); ЗАО «Терра Банк» и выпуска облигаций банка объемом 20 млн. грн. (серия A) (кредитные рейтинги уровня uaBBB-); АКБ «Трансбанк» (уровня uaBBB-); АБ «Клиринговый Дом» (уровня uaBBB); ООО «Универсальный коммерческий банк «Камбио» (уровня uaBBB-); ОАО АБ «Пивденный» (уровня uaA+).

Изменен прогноз с «позитивного» на «стабильный» кредитного рейтинга ОАО «КБ «Национальный стандарт» (кредитный рейтинг уровня uaBB).

Понижение кредитных рейтингов и ухудшение их прогнозов обусловлено снижением деловой активности в большинстве секторов отечественной экономики и сокращением уровня доходов граждан, что влияет на платежеспособность клиентов банков; снижением доверия вкладчиков к банковской системе на фоне ухудшения ситуации с доступом к внешним рынкам заимствований в условиях девальвации гривни; нестабильной политикой регулятора.

Еще одна новость из этой сферы. Акционеры «Проминвестбанка» намерены в ближайшее время направить в банк более 7 млрд. грн. в качестве дополнительного финансирования. По сообщению банка, временным администратором «Проминвестбанка» 25 декабря 2008 г. утвержден и согласован с Национальным банком Украины План финансового оздоровления банка, представленный акционерами ПИБа - Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк», Российская Федерация) и ООО «СИГНУС», дочерней компанией SLAV AG (Австрия).

Среди основных мероприятий плана - увеличение уставного капитала банка на 1,1 млрд. грн. за счет дополнительных взносов акционеров. Денежные средства за акции были перечислены акционерами 30 декабря 2008 г. в полном объеме. Кроме этого, в ближайшее время инвесторы предоставят «Проминвестбанку» более 7 млрд. грн. в качестве дополнительного финансирования.

Хроника валютного рынка. Стоимость наличного доллара в Украине сегодня выросла на 30 копеек – в среднем до 7,80/8,30 грн., стоимость евро в среднем составляет 10,50/11,90 грн.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару и евро:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,85/8,15 грн., евро – 10,30/11,50 грн.;

«Укргазбанк»: доллар США – 7,80/8,50 грн., евро – 10,90/12,00 грн.;

«Родовид Банк»: доллар США – 7,30/8,60 грн., евро – 10,30/12,05 грн.;

«OTP Банк»: доллар США – 7,80/8,30 грн., евро – 10,95/11,85 грн.;

«Ощадбанк»: доллар США – 7,00/8,50 грн., евро – 10,00/12,00 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,85/8,35 грн., евро – 10,95/11,85 грн.

Национальный банк Украины сохранил на 4 января 2009 года официальный курс гривни к доллару на сегодняшнем уровне - 7,70 грн./долл.

По состоянию на 16.35 31 декабря 2008 г., НБУ не обнародовал данные об официальных курсах гривни к евро, рублю и другим валютам на первый операционный день следующего года (на 4 января).

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины определил график работы коммерческих банков в первые дни января 2009 года. Нацбанк, учитывая рекомендации, изложенные в распоряжении Кабинета министров Украины "О переносе рабочих дней в 2009 году", перенес рабочий день банковской системы с пятницы, 2 января, на воскресенье, 4 января (работа банков без клиентов с выполнением комплекса мероприятий, связанных с началом нового отчетного года), а 5 и 6 января 2009 года определил обычный режим работы.

При этом с целью обеспечения бесперебойной деятельности банковской системы по своевременной выплате пенсий, денежных выплат и других платежей социального характера банки обязали до 30 декабря 2008 года включительно получить в территориальных управлениях Национального банка Украины наличность в необходимых размерах и в праздничные и выходные дни с 1 по 7 января 2009 года обеспечить надежную работу банкоматов, своевременное подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.

5 и 6 января 2009 года система электронных платежей Национального банка Украины будет работать в обычном режиме.

За истекший год американская валюта подорожала к гривне на наличном рынке на 65,7% с учетом того, что 31 декабря 2007 года средний курс продажи доллара в обменных пунктах равнялся 5,08 грн./долл. Средний курс продажи евро 31 декабря 2007 года составлял 7,51 грн./евро, подорожание за год – на 59,4%.

Сегодня продолжился рост доллара на наличном валютном рынке. На 10.00 в обменных пунктах средний курс покупки по Украине составлял 7,73 грн./долл., продажи – 8,42 грн./долл.

Евро покупался в среднем по 10,68 грн., продавался по 11,97 грн.

До конца сегодняшнего дня восходящий тренд, возможно, сохранится, и тогда соответствующие показатели еще несколько возрастут.

Новости законодательства. В Украине с 1 января 2009 года вступают в силу 15 законов, 4 указа Президента Украины и 25 актов Кабинета Министров Украины, сообщила пресс-служба Минюста со ссылкой на министра юстиции Украины Николая ОНИЩУКА.

В общей сложности, по словам министра, в первый день нового года вступают в силу 4 базовых закона и 12 законов, которыми вносятся изменения в действующее законодательство. Из них 7 законов в социальной сфере, 4 – в финансово-экономической, 2 – в правоохранительной сфере и другие законодательные акты, которые были приняты Верховной Радой в течение 2006-2008 годов.

Новости АПК. Аграрный фонд продолжит интервенции муки из зерна 2006-2008 гг. хлебопекарским предприятиям для производства хлеба и хлебобулочных изделий до конца 2009 года. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины от 27 декабря в 2008 г. N 1128.

Документом поручено Аграрному фонду обеспечить переработку пшеницы и ржи из государственного продовольственного резерва урожая 2006-2008 годов и реализацию муки и продуктов переработки на условиях предварительной оплаты, выходя из средневзвешенной цены пшеницы и ржи с учетом расходов, связанных с их хранением, перевозкой (отгрузкой), принятием и переработкой, за вычетом стоимости высевок по рыночным ценам. Цены реализации муки утверждает Министерство аграрной политики по согласованию с Министерством экономики.

Кроме того, постановлением утвержден порядок снабжения и использования муки, переработанной из зерна государственного продовольственного резерва, для изготовления хлеба и хлебобулочных изделий.

Напоследок о погоде. Новогодняя ночь в Украине ожидается морозная.

Завтра в Киеве и области днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура ночью 8-10° мороза, днем 1-3° мороза.

2-3 января облачно с прояснением, без существенных осадков, только днем 3 января ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура ночью 2 января 6-11° мороза, 3 января снижение до 10-15° мороза; днем 5-10° мороза.

4-5 января в столице и области без существенных осадков. Температура ночью 6-11°, днем 3-8° мороза.

С Новым годом и не мерзнете в прямом и переносном смысле!!!