Новогоднее поздравление
И график работы
Уважаемые читатели! Поздравляем всех с новогодними праздниками и сообщаем о графике нашей работы в первую неделю 2009 года
Бизнес-онлайн, выпуск "УНИАН-Бизнес-Новости" и сайт "УНИАН-Экономика" в первую неделю будущего года будут работать в праздничном режиме:
РАБОЧИЕ ДНИ: 2, 5, 6 января:
Пятница, 2 января - с 10.00 и ориентировочно до 16.00 (планируется 2 выпуска "УНИАН-Бизнес-Новости")
Понедельник, 5 января - с 10.00 и ориентировочно до 17.00 (планируется 2 выпуска "УНИАН-Бизнес-Новости")
Вторник, 6 января - с 10.00 и ориентировочно до 16.00 (планируется 2 выпуска "УНИАН-Бизнес-Новости")
ВЫХОДНЫЕ ДНИ - 1, 3, 4, 7 января.
С четверга, 8 января, все экономические выпуски УНИАН будут работать в обычном режиме.
ДО ВСТРЕЧИ В БУДУЩЕМ ГОДУ! СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА!!!