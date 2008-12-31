Новогоднее поздравление

Уважаемые читатели! Поздравляем всех с новогодними праздниками и сообщаем о графике нашей работы в первую неделю 2009 года

Бизнес-онлайн, выпуск "УНИАН-Бизнес-Новости" и сайт "УНИАН-Экономика" в первую неделю будущего года будут работать в праздничном режиме:

РАБОЧИЕ ДНИ: 2, 5, 6 января:

Пятница, 2 января - с 10.00 и ориентировочно до 16.00 (планируется 2 выпуска "УНИАН-Бизнес-Новости")

Понедельник, 5 января - с 10.00 и ориентировочно до 17.00 (планируется 2 выпуска "УНИАН-Бизнес-Новости")

Вторник, 6 января - с 10.00 и ориентировочно до 16.00 (планируется 2 выпуска "УНИАН-Бизнес-Новости")

ВЫХОДНЫЕ ДНИ - 1, 3, 4, 7 января.

С четверга, 8 января, все экономические выпуски УНИАН будут работать в обычном режиме.

ДО ВСТРЕЧИ В БУДУЩЕМ ГОДУ! СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА!!!