Украинская монета "Евромайдан" вышла в финал международного конкурса (фото)

Украинская памятная монета из нейзильбера «Евромайдан» вышла в финал Международного конкурса «Лучшая монета года», организованного влиятельным в нумизматическом мире изданием Krause Publication (США), сообщается на сайте Национального банка Украины.

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По информации НБУ, Национальный банк продемонстрировал свою нумизматическую программу в период работы сорок шестой Всемирной ярмарки денег 3-6 февраля в Берлине (Германия). Монета «Евромайдан» попала в финал в номинации «Лучшее художественное решение».

Нацбанк посвятил монету акциям протеста, происходившим в Украине в ноябре 2013 - феврале 2014 года, наполненным стремлением к изменениям и европейскому вектору развития нашего государства.

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Также в финал конкурса в 10 номинациях попали 100 монет, выпущенных в 2015 году монетными дворами и национальными банками стран мира.

Регулятор напомнил, что в 2000 году серебряная памятная монета «Рождество Христово» была признана самой вдохновляющей монетой в этом конкурсе.

Справка УНИАН. Всемирная ярмарка денег является традиционным и крупнейшим собранием производителей нумизматической продукции, оптовых дилеров и коллекционеров из более чем 50 стран мира.

Участниками ярмарки в этом году стали более 60 центральных банков и монетных дворов мира. Мероприятие посетили более 15 тысяч человек.