Парфененко не глава Фонда госимущества

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие распоряжения Кабинета министров о назначении заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрия ПАРФЕНЕНКО временно исполняющим обязанности председателя ФГИУ.

Об этом идет речь в Указе Президента, размещенном на его официальном сайте.

Президент считает, что соответствующее распоряжение Кабмина № 1599-р от 27 декабря 2008 года издано вопреки Конституции Украины.

Глава государства напомнил, что в соответствии с частью второй статьи 6 Основного Закона государства, органы законодательной, исполнительной и судебной власти осуществляют свои полномочия в установленных Конституцией Украины пределах и в соответствии с законами Украины.

Согласно части второй статьи 19 Конституции, органы государственной власти обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины. В соответствии с частью третьей статьи 113 Конституции Украины, Кабинет министров в своей деятельности руководствуется, в частности, Конституцией и законами Украины. По Основному Закону государства, председатель Фонда государственного имущества Украины назначается Верховной Радой Украины по представлению премьер-министра Украины (пункт 12 части первой статьи 85).

Президент отметил, что вопрос временного исполнения обязанностей, в частности председателя Фонда государственного имущества Украины, до внесения изменений в Конституцию Украины Законом Украины от 8 декабря 2004 года № 2222-ІУ был урегулирован Законом Украины "О временном исполнении обязанностей должностных лиц, которых назначает на должность при согласии Верховной Рады Украины Президент Украины, или Верховная Рада Украины по представлению Президента Украины". Однако после внесения изменений в Конституцию Украины вопрос временного исполнения обязанностей председателя Фонда государственного имущества Украины на законодательном уровне не урегулирован. Согласно абзацу второму пункта 8 Временного положения о Фонде государственного имущества Украины, утвержденного Постановлением Верховной Рады Украины от 7 июля 1992 года № 2558-ХII, в случае, если кандидат на должность председателя Фонда государственного имущества Украины не получил, в соответствии с Конституцией Украины, согласия Верховной Рады Украины на назначение на должность председателя Фонда, полномочия председателя Фонда государственного имущества Украины временно исполняет первый заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины.

Также Президент напомнил, что ранее Конституционный Суд Украины отметил отсутствие в действующем законодательстве Украины нормативно-правового акта, определяющего принадлежность Фонда государственного имущества Украины к какой-либо из ветвей государственной власти, перечисленных в статье 6 Конституции Украины (Постановление от 17 сентября 2008 года № 46-уп/2008). Это свидетельствует о неправомерности применения к этому органу положений законодательства Украины, которые касаются центральных органов исполнительной власти, в частности пункта 9 статьи 116 Конституции Украины.

Таким образом, по убеждению главы государства, ни Конституция Украины, ни законы Украины не относят к полномочиям Кабинета министров Украины решение вопроса относительно временного возложения исполнения обязанностей председателя Фонда государственного имущества Украины. Поэтому Президент считает, что, издав распоряжение от 27 декабря 2008 года № 1599-р "О временном возложении исполнения обязанностей председателя Фонда государственного имущества Украины на ПАРФЕНЕНКО Д.М.", Кабинет министров Украины вышел за пределы своих полномочий и действовал способом, не предусмотренным Конституцией и законами Украины, чем нарушил положение части второй статьи 6, части второй статьи 19 и части третьей статьи 113 Основного Закона государства, которые обязывают Кабинет министров руководствоваться в своей деятельности Конституцией и законами Украины, на основании и способом, ими предусмотренным.

Также исходя из этого, В.ЮЩЕНКО обратился с представлением в Конституционный Суд, в котором просит рассмотреть вопрос относительно конституционности распоряжения Кабинета министров Украины от 27 декабря 2008 года № 1599-р "О временном возложении исполнения обязанностей председателя Фонда государственного имущества Украины на ПАРФЕНЕНКО Д.М.".

Принимать участие в конституционном производстве по этому представлению уполномочена заместитель главы Секретариата Президента Украины - представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Марина СТАВНИЙЧУК.