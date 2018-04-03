Баланс недели: щедрый жест Евросоюза, новые обещания МВФ и ускорение экономики и инфляции

Вторая неделя февраля в свое завершение принесла выходящей из кризиса Украине хорошую новость. В ходе своей исторически второй встречи с главой украинского правительства Владимиром Гройсманом президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что Евросоюз в ближайшие недели готов выделить нашей стране второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

При этом Юнкер напомнил прибывшему в Брюссель премьер-министру Украины о желании Евросоюза увидеть, наконец, согласованные действия наших властей по отмене введенного в 2015 году десятилетнего запрета на экспорт леса-кругляка. Правда, на этот раз данный барьер на пути украинского леса в Европу не стал непреодолимой преградой для выделения финпомощи.

«Поскольку украинское правительство представит в парламент проект закона об отмене запрета на экспорт леса, этого достаточно, чтобы выделить Украине 600 млн евро, которые Украина ждет. Украина ждет этих денег. Украина проводит реформы, и украинцы имеют право рассчитывать на что-то в ответ», - сказал Юнкер.

«И мы приняли решение выделить деньги в ближайшие недели. Мы поддерживаем Украину - не только в конфликте с Россией, но и в целом. У нас стратегическое партнерство», - добавил президент Еврокомиссии.

Крупнейший торговый партнер нашей страны - Евросоюз еще в апреле 2014 года, после Революции Достоинства в Украине, объявил о готовности оказать Киеву финансовую помощь общим объемом 11 млрд евро: 1,6 млрд - кредиты, 1,4 млрд - гранты, 5 млрд евро - от Европейского банка реконструкции и развития и 3 млрд евро - от Европейского инвестиционного банка.

В рамках кредитной программы Украина получила в общей сложности 600 млн евро. А в 2015 году ЕС предложил нам новый пакет кредитной помощи объемом 1,8 млрд евро. В рамках данной программы Украина также получила 600 млн евро. Однако выделение последующих кредитных траншей приостановлено. Похоже, Гройсману удалось растопить лед, убедив руководство нашего стратегического партнера в приверженности курсу на реформирование страны.

Ускорения экономических реформ ожидает от Украины и ключевой кредитор – Международный валютный фонд. 9 февраля глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс подтвердил, что Фонд рассчитывает провести заседание Совета директоров по Украине уже в ближайшее время.

По его словам, руководству МВФ будет представлен не только обзор выполнения действующей программы сотрудничества - так называемый Третий пересмотр, но также доклад об экономической ситуации в Украине, который составляется в отношении всех стран-членов Фонда раз в два года.

«У нас прошли дискуссии с украинскими властями… Есть технические моменты, которые я не могу назвать, но они должны быть решены. Но в скором времени они будут решены. Мы рассчитываем представить доклады в ближайшие недели», - сказал Райс.

Таким образом, есть надежда, что украинским властям удастся прервать порочную практику предыдущих лет, когда работа по программам с МВФ затухала после получения одного-двух траншей. Проводимые в Украине порой болезненные, но необходимые для движения вперед изменения, получают позитивную оценку влиятельного кредитора.

За период с марта 2015 года Украина получила по четырехлетней программе три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл. из обещанных 17,5 млрд долл.

Данилюк против Насирова

Одним из ньюсмейкеров уходящей недели неожиданно стал министр финансов Александр Данилюк. Сначала на пресс-конференции, а потом и на заседании правительства он презентовал масштабную финансовую реформу - Стратегию управления государственными финансами, предусматривающую введение среднесрочного бюджетного планирования сроком на три и более лет.

Кроме того, министр, указав на многочисленные упущения в работе Государственной фискальной службы, пообещал ее реформировать. В частности, лишить фискалов функции аудита бизнеса на уровне районов и сократить их численность. А вместо налоговой милиции создать Службу финансовых расследований.

Притча во языцех – возврат самого скандального и коррупционного НДС. И здесь Данилюк в который раз пообещал реформу, ее смысл заключается в создании единого публичного реестра плательщиков НДС и тех, кто претендует на его возврат. Пока разрекламированное автоматическое возмещение этого налога на практике представляло собой «полуавтомат». В итоге ГФС, по словам министра, вручную принимала решение о возмещении налога той или иной компании.

«Налоговая «нажимала кнопку», давая выводы, какому бизнесу возвращать деньги, а какому - нет. Более того, было два реестра, по которым ГФС могла в ручном режиме провести определенную компанию «без очереди» и возместить НДС быстро, а другую компанию отправить в конец списка. Это было большим элементом коррупции. Сейчас такой возможности не будет», - заявил Данилюк, фактически обвинив главного фискала в коррупции.

Впрочем, министр не стал ходить вокруг да около и решил ударить по Насирову прямой наводкой. Дело в том, что Данилюк отправил запрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) с просьбой проверить, насколько законно и на какие деньги глава ГФС ездил на инаугурацию президента США Дональда Трампа.

«Я инициировал перед правительством привлечение Насирова к дисциплинарной ответственности. Если после этого не будут сделаны выводы, то второй выговор - это увольнение», - объяснил свою позицию министр. Но Насиров ответил – в Америку летал за свои деньги, в это время был в согласованном с премьером отпуске.

Лаконичность ответа Насирова вовсе не снизила интригу. Скорее, наоборот. Особенно с учетом того, что два высокопоставленных чиновника, объявивших друг другу войну, пользуются доверием президента Петра Порошенко.

Банки в минусе. Но не все…

За 2016 год банковская система Украины установила исторический рекорд - получила убытков на 159 млрд грн. Таковы данные Нацбанка.

Но, несмотря на это, не все так плохо в банковском королевстве. Есть финансовые учреждения, которые получили прибыль. К примеру, «Райффайзен Банк Аваль» в 2016 году получил 3,8 млрд грн прибыли. Вслед за ним идет «Ситибанк» с 1,4 млрд грн. А замыкает тройку прибыльных «ОТП Банк» с показателем 913,76 млн грн.

Впрочем, это уже история. Более интересно, что будет в 2017 году? В Нацбанке уверяют - в 2017 году тенденция должна измениться, и гораздо больше банков выйдут в прибыль. Заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова заявила - банковская система стала более прозрачной и готова к кредитованию.

«Система сейчас прозрачная – осталось только два банка, по которым продолжается процедура легализации собственников – это банк «Гефест» и банк «Новый». Ликвидность банковской системы превышает 100 млрд грн», - уточнила она.

Между тем, правильно ли НБУ проводит чистку банковской системы, проверит Национальное антикоррупционное бюро. По его заявлению, на следующей неделе НАБУ намерено открыть производство по факту возможных злоупотреблений должностными лицами Национального банка.

НБУ прокомментировал ситуацию следующим образом - объективное и независимое расследование Национального антикоррупционного бюро поможет прекратить манипуляции и провокации.

Кстати, уверенность НБУ в том, что банковская система стала более прозрачной и готова к кредитованию, зиждется на проведенной НБУ диагностике 60 крупнейших банков.

Более того, едва не впервые Нацбанк более четко обозначил свою позицию в отношении российских банков - их дочерние структуры не могут рассчитывать на поблажки в санкциях, то есть на возможность вливания нового капитала. Поэтому пяти структурам Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка придется либо менять владельцев, либо сокращать присутствие в стране. А пока российские банки ищут покупателей, в них работают кураторы НБУ, которые контролируют операции финучреждений.

Впрочем, эксперты уверяют – форсировать события и давить на российские банки НБУ уже не сможет. Непосильная ноша может упасть на Фонд гарантирования вкладов. Ведь в банках с российским капиталом находится 22 млрд грн вкладов населения и 16 млрд грн средств юридических лиц, т.е. граждан и компаний Украины. Да и кредитный портфель немаленький - порядка 140 млрд грн. «Вопрос снижения их доли можно решать, там действительно большая доля госсектора в их операциях. Поэтому мы говорим о том, что сейчас эти кредиты нужно переместить в другие банки. За счет этих денег мы заставим их рассчитаться с вкладчиками и бизнесом, и вся угроза исчезнет», - пояснила заместитель главы НБУ Рожкова.

Госстат фиксирует стабильный рост

На уходящей неделе массивный доклад об экономической ситуации в Украине представила Государственная служба статистики. Ее руководитель - Игорь Вернер выступил на заседании правительства и подтвердил тезис премьер-министра, что экономика Украины «постепенно встает с колен».

В частности, по данным Госстата, четвертый квартал минувшего года Украина завершила с уверенным ростом в 4,8% против менее 1% годом ранее. По итогам 2016 года рост национальной экономики составил 2%, промпроизводство выросло на 2,4% - впервые после нескольких лет падения, инфляция остановилась на уровне 12,6%, что оказалось ниже прогнозов экспертов и международных финансовых организаций, ожидавших 14-15%.

В правительстве полагают, что по итогам первого квартала 2017 года положительные тенденции усилятся, что позволит стране ускорить рост ВВП до уровня 2,8-3,0% при инфляции 8,1% и среднегодовом курсе гривни 27,2 грн за доллар.

И для этого принимаются все необходимые решения. Как подчеркнул премьер Гройсман, одно лишь повышение минимальной зарплаты добавит не менее 0,5% к прогнозному годовому показателю экономического развития страны, закрепленному на уровне 3%, сократит многомиллиардный дефицит Пенсионного фонда и при этом не раздует инфляцию, которая в январе, по данным Госстата, составила 1,1%, увеличившись на 0,2% к показателю декабря прошлого года. Ускорение инфляции произошло на фоне увеличения производственных затрат, роста сырьевых цен на мировых рынках и ослабления гривни в конце 2016 года и начале 2017 года.

Гройсман попросил министров и другие органы власти внимательно отслеживать ценовую ситуацию на потребительском рынке, чтобы растущие доходы украинцев «не съедали» ценники в продуктовых и промтоварных магазинах.

Следующая неделя принесет украинцам ослабление холодов и ощущение приближающейся весны. Госстат представит данные о внешнеторговом обороте и внешнеторговом балансе страны по итогам 2016 года, а правительство должно обнародовать проект закона о финансовой полиции и детали других инициатив. Не забудем и о любимом празднике украинских флористов – Дне влюбленных. Так что все только начинается!

Мирослава Наумчук (УНИАН)