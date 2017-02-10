В Польше ввели в обращение банкноту номиналом 500 злотых (фото)

В Польше 10 февраля в обращение вошла новая банкнота номиналом 500 злотых, сообщает «Польское Радио».

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По словам представителя Национального банка Польши Барбары Ярошек, новая купюра на 4% больше, чем банкнота номиналом 200 злотых, однако, выглядит почти так же как другие крупные польские купюры. На банкноте изображен польский король Ян III Собеский.

Отметим, что по словам экс-председателя Национального банка Польши Марека Бельки, введение банкноты высокого номинала необходимо для снижения расходов на содержание стратегического запаса банка.

Благодаря выпуску купюр высшего номинала банк сможет экономить около 10 миллионов евро ежегодно.