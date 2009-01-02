Главное на 2 января

Главной новостью сегодняшнего дня был газовый вопрос . Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что будет поставлять газ в Украину с января по рыночной европейской цене 418 долларов за тысячу кубометров.

Газовые переговоры между Украиной и Россией в Москве в среду завершились ничем. Как заявил премьер-министр РФ Владимир Путин, Киеву была предложена цена на газ в 2009 году в размере 250 долларов за тысячу кубометров, но Украина отказалась (в 2008 году цена составляла 179,5 долларов). Украина считает, что оптимальная цена топлива находится в диапазоне 200-210 долларов.

Контракт на поставку газа Украине предусматривал автоматические начисление штрафных санкций, заявил официальный представитель “Газпрома” Сергей Куприянов. "В соответствии с принципами контракта штрафные санкции должны были начисляться автоматически, без претензионной работы", - сказал он, отметив, что условия контракта предусматривали 3% штрафа за день просрочки платежей.

Он также заявил, что "Нафтогаз Украины" препятствует деятельности «РосУкрЭнерго». "Нафтогаз" «не дает им поднимать газ из подземных хранилищ». Напомним, "РосУкрэнерго" являлось посредником в схеме поставок газа в Украину в 2008 году, компания владеет более 10 млрд. куб. м газа в украинских ПХГ.

Вместе с тем председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег Дубина опроверг это заявление. НАК осуществила подъем из подземных хранилищ газа (ПХГ) тех объемов природного газа для компании RosUkrEnergo, которые были заявлены компанией. "В техническом соглашении, которое было подписано на 2008 год, мы за четвертый квартал должны были поднять этого газа 2,7 млрд. куб. м. Заявки на такой объем от RosUkrEnergo не было… На декабрь была заявка 622 млн. куб. м – мы все 622 подняли", - сказал он.

О.Дубина добавил, что в первую очередь выполняются заявки украинских потребителей, и обратил внимание на факт, что из-за прекращения поставок газа из России из ПХГ отбирается почти в 2 раза больше газа, чем обычно.

Украина выполняла, выполняет и будет выполнять гарантии транзита российского газа для европейских потребителей, заяверил в свою очередь Президент Украины Виктор Ющенко. “В тех или иных заявлениях подвергалась сомнению способность Украины обеспечить гарантированный транзит российского газа европейскому потребителю. Хотел бы подчеркнуть, что Украина взяла на себя международные обязательства по обеспечению гарантии транзита российского газа в страны Европейского Союза. Для нас это большая деловая честь. Мы никогда не формировали обстоятельства, которые бы в той или иной сфере подвергали сомнению выполнение Украиной этого обязательства. У нас и сегодня нет оснований утверждать обратное. Еще раз от имени Украины хочу заявить, что Украина выполняла, выполняет и будет выполнять высокие гарантии транзита российского газа для европейских потребителей. Для нас это одно из фундаментальных международных обязательств, мы его ценим, и мы, безусловно, его выполняем».

Кроме того, Президент заявил, что Украина предлагает российской стороне пересмотреть тарифы на транзит газа. Он от метил, что цена на газ и плата за транзит - это величины, которые имеют прямую корреспонденцию: чем больше цена на газ, тем больше цена на транзит. За последние три года цена на российский газ поднялась с 90 долларов почти до 180 долларов в 2008 году. В это же время цена на украинский транзит с 1,6 доллара США за тысячу кубов газа на 100 километров поднялась до 1,7 или приблизительно на 6 процентов.

Понимая нелогичность такого способа гармонизации интересов, в начале 2008 года между президентами Украины и России была достигнута договоренность о переходе на рыночные цены за газ и на тариф транзита по территории Украины. Между премьер-министром Украины и премьер-министром России был подписан соответствующий меморандум о переходе в ближайшие три года исключительно к рыночным отношениям как по цене на газ, так и по тарифу на транзит российского газа в Европу.

Глава государства отметил, что цена газа для Украины в 2009 году при ее формировании на основе европейской формулы должна составлять 204-210 долл. «Если на 2009 год расчетная среднегодовая цена газа в Германии определена как 280 долл. США, то рыночная цена на границе России и Украины в 2009 году должна состоять из следующего. 280 долл. цена российского газа в Германии, она уменьшается на сумму стоимости транзита по территории Чехии, Словакии - а это 33 долл., и уменьшается на сумму расходов по транзиту в расчете на 1000 кубов по территории Украины - это 22 доллара. Таким образом, 280 долларов корректируем на транспортные расходы Чехии, Словакии, Украины, которые в сумме составляют 55 долларов, и приходим к определению рыночной цены российского газа на границе Россия-Украина - это 225 долларов". При этом В.Ющенко выразил понимание, что предложенная «Газпрома» цена в 250 долларов - наиболее оптимально отвечает российским интересам. Он добавил, что считает целесообразным придерживаться меморандума, подписанного премьер-министрами Украины и России, который предусматривает трехлетний каникулярный период для перехода на рыночные цены. «Таким образом, по нашим расчетам, руководствуясь меморандумом и договоренностью о трехлетнем переходе на европейскую рыночную цену, цена газа в 2009 году в Украине должна колебаться от 204 до приблизительно 210 долларов».

Президент Украины также заявляет, что Украина полностью рассчиталась за потребленный в 2008 году газ. «30 декабря НАК «Нафтогаз Украины» завершил полностью расчеты за потребленный в 2008 году газ, включая авансовый платеж за декабрь 2008 года», - сказал он.

Украинская делегация отбыла cегодня утром в ряд стран Европейского Союза для консультаций с правительственными чиновниками по вопросам поставки и транзита газа по поручению Президента Украины Виктора Ющенко и премьер-министра Юлии Тимошенко. В составе делегации - министр топлива и энергетики Юрий Продан, заместитель министра иностранных дел Константин Елиеев, заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Вадим Чупрун. Первая страна, которую посетит украинская делегация, - Чехия, к которой с 1 января перешло председательство в ЕС.

Завтра европейское турне продолжится.

Виктор Ющенко направил лидерам 8 государств и в Еврокомиссию письма о ситуации с поставками и транзитом газа. Письма направлены федеральному канцлеру Республики Австрия Вернеру ФАЙМАНУ, председателю Совета министров Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ, федеральному канцлеру Германии Ангеле МЕРКЕЛЬ, президентам Словакии Ивану ГАШПАРОВИЧУ, США - Джордж БУШУ, Венгрии - Ласло ШОЙОМУ, Французской Республики - Николя САРКОЗИ, Чехии - Вацлаву КЛАУСУ и главе Европейской комиссии Жозефу Мануэлю БАРРОЗУ.

В письмах сообщается, что украинская сторона продолжает переговоры с российскими партнерами на основе положений Меморандума и договоренностей.

Евросоюз и США призвали Россию и Украину как можно скорее решить газовый спор. При этом председательствующая в ЕС Чехия заявила в пятницу, что газовый конфликт между Россией и Украиной является двусторонней проблемой, и ЕС не будет вмешиваться до тех пор, пока получает полноценные поставки газа.

В свою очередь Россия заявила, что готова по разным каналам информировать Европу по вопросу транзита газа через Украину. Представители "Газпрома" готовы немедленно выехать в Брюссель, а также во все страны ЕС для информирования о произошедшем между "Газпромом" и "Нафтогазом".

С 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Украину. Москва и Киев не смогли договориться об условиях нового контракта. О дате возможного возобновления переговоров ничего не сообщается. При этом и Киев, и Москва заверяют, что перебоев с поставками газа в Европу не будет.