Коррупционный скандал в Южной Корее: прокуратура повторно допросила вице-президента Samsung

Прокуратура Южной Кореи снова допросила вице-президента корпорации Samsung Ли Чжэ Ена, подозреваемого во взяточничестве в связи с разгоревшимся в стране коррупционным скандалом, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Ренхап».

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По данным агентства, Ли Чжэ Ен пообещал дать правдивые показания по делу. На допрос также были вызваны еще несколько топ-менеджеров Samsung.

Первый раз Ли Чжэ Ена допросили в середине января, после чего прокуратура запросила ордер на его арест, но суд отклонил этот запрос.

Как утверждало следствие, в 2015 году Ли Чже Ен подписал контракт более чем на $18 млн с компанией, принадлежащей подруге главы государства Чхве Сун Силь.

Напомним, 9 декабря прошлого года южнокорейскому президенту Пак Кын Хе был объявлен импичмент. Соответствующее решение стало результатом длившегося с конца октября скандала с подругой президента страны, которая, не занимая никаких официальных постов, была вовлечена в процесс принятия государственных решений. Пак Кын Хе отвергла обвинения в коррупции, назвав их «искаженными и ложными».