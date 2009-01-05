Поток незаконных мигрантов через Украину переориентируется

Поток незаконной миграции через Украину переориентируется на новые страны Евросоюза, в частности, на Румынию и Венгрию, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

В частности, на украинско-словацкой границе поток незаконной миграции уменьшился в 2,5 раза, в то же время этот показатель вырос на украинско-венгерском и украинско-румынском участках западной границы страны.

“На украинско-венгерских и украинско-румынских участках границы участились случаи задержания групп нелегальных мигрантов”, - сказал руководитель Западного регионального управления Госпогранслужбы Артур ГОРБЕНКО.

По его словам, только на этих двух участках задержали 6 организаторов переправки мигрантов.

А.ГОРБЕНКО добавил, что Госпогранслужба вынуждена дополнительно оснащать эти пункты и увеличить оперативный состав, в частности, количественный состав Мукачевского отряда увеличен в три раза .

А.ГОРБЕНКО считает, что активизация незаконной миграции в сторону Румынии и Венгрии вызвана изменениями законодательства, связанными со вступлением этих стран в ЕС, упрощением процедуры получения статуса беженца, а также процессами реорганизации пограничных ведомств Румынии и Венгрии.