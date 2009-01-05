Главное на 5 января

Основная новость сегодняшнего дня касается «газовой ситуации». Хозяйственный суд г. Киев своим определением запретил НАК "Нафтогаз Украины" осуществлять в 2009 году транзит российского природного газа по территории Украины по цене 1,6 долл. за тыс. куб. м на 100 км., сообщает пресс-служба Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что суд принял определение в обеспечение иска Минтопэнерго о признании недействительными соглашений о транзите российского природного газа по территории Украины, которые заключены до конца 2010 года.

"Основанием признания их недействительными является то, что соглашения заключены бывшим заместителем главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Игорем ВОРОНИНЫМ, который не имел на это соответствующих полномочий со стороны Кабинета министров Украины", – говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечено, что рассмотрение дела по сути назначено на 9 января 2009 года.

В продолжение темы. НАК «Нафтогаз Украины» требует от ОАО «Газпром» немедленного возобновления равномерного снабжения газа по всем основным транзитным направлениям снабжения российского газа европейским потребителям: Союз, Прогресс, Уренгой-Помары-Ужгород, Елец-Кременчуг-Тирасполь-Измаил.

Как сообщает пресс-центр “Нафтогаза”, компания отмечает, что отсутствие Технического соглашения между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» не дает возможности определить технические объемы и направления для равномерного распределения объемов транзитного газа для стран Евросоюза.

Таким образом, «Газпром» сознательно идет на невыполнение своих обязательств перед Европейским Союзом, говорится в сообщении.

«Нафтогаз Украины» получил предупреждение о снижении объемов транзита российского газа на 52 млн. кубометров в сутки на одном из четырех главных транзитных направлений (транзитный коридор «Союз» с 72 до 20 млн. кубометров в сутки). При таких обстоятельствах, данное направление фактически выводится из схемы снабжения газа в страны Европейского Союза, а именно, даже при формальном сохранении ОАО «Газпром» снабжения заявленных объемов транзита НАК «Нафтогаз Украины» технически не сможет обеспечить перераспределение данного объема между странами-транзитерами.

Таким образом, сложившаяся ситуация полностью подтверждает тот факт, что ОАО «Газпром» не в состоянии выполнить своих обязательств перед странами ЕС, говорится в сообщении.

«Нафтогаз Украины» расценивает действия «Газпрома» как ставящие под угрозу энергетическую безопасность Украины и Европы, что может привести к непредсказуемым последствиям для всей газотранспортной системы Европы.

Еще одно заявление «Нафтогаза». Компания требует от ОАО «Газпром» и ОАО «Молдовагаз» возобновить отбор газа для Республики Молдова по ранее согласованной схеме, сообщает пресс-центр НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что потребители Республики Молдова по непонятным причинам и без согласования с ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», начиная c 1 января 2009 года, начали потребление природного газа практически в полном объеме с транзитного газопровода «Ананьев-Тирасполь-Измаил», который частично проходит по территории республики Молдова.

Таким образом, суммарная подача природного газа в южном направлении странам Балканского региона – Румынии, Болгарии, Турции, Греции и Македонии - была уменьшена на соответствующий объем – около 10 млн. куб. м в сутки.

Отмеченные совместные действия ОАО «Газпром» и ее дочерней компании ОАО «Молдовагаз» вносят дестабилизацию в обеспечение стран Балканского региона природным газом и приводят к необоснованным обвинениям украинской стороны как транзитера российского газа.

В то же время, НАК«Нафтогаз Украины» в который раз напоминает, что в связи с отсутствием в 2009 году «Технического соглашения», которое регламентирует транзит российского природного газа территорией Украины, надежная работа газотранспортных систем может обеспечиваться в оперативном режиме при согласованности действий диспетчерских подразделений ОАО «Газпром» и ДК «Укртрансгаз».

ДК «Укртрансгаз» готова принимать природный газ на границе Российская Федерация – Украина по транзитным газопроводам при равномерной их загруженности, в том числе, по газопроводу «Уренгой – Н.Псков» в объеме не меньше 65 млн. куб. м в сутки.

«Внезапные и несогласованные изменения объемов подачи газа на территорию Украины со стороны ОАО «Газпром» являются неисполнением российской стороной своих контрактных обязательств перед европейскими партнерами», – отмечено в сообщении.

Новая цена от Газпрома. В российской компании настаивают, что цена на газ для Украины должна составлять 450 долларов за тысячу кубометров и призывают вернуться к переговорам.

Вице-президент "Газпрома" Александр МЕДВЕДЕВ после встречи с министром экономики Франции Кристин ЛЯГАРД в Париже заявил журналистам, что "Газпром" намерен продавать Украине газ в соответствии с европейскими расценками.

"Учитывая те цифры, которые мы назвали относительно незаконно отбираемого газа, не может быть другой цены, кроме среднеевропейской, которая сегодня, на январь, составляет 450 долларов за тысячу кубометров", - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что "Газпром" призывает украинскую сторону вернуться за стол переговоров.

"Я уверен, что, если у украинской делегации будет мандат правительства на проведение переговоров, то соглашение будет достигнуто", - подчеркнул вице-президент "Газпрома".

По его словам, "настало время Украине вести себя как демократической стране, не стране-шантажисту, которая шантажирует и Россию, и европейские государства".

Напомним, 1 января ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину, поскольку Москва и Киев не смогли договориться об условиях нового контракта на 2009 год.

В совместном заявлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО от 31 декабря 2008 года приводятся результаты проведенных на основании условий Меморандума от 2 октября 2008 г. расчетов, которые показывают, что на начало 2009 года цена на российский природный газ на российско-украинской границе должна составлять 201 долл. США/1000 куб.м. при размере ставки за транзит не ниже 2 долл. США за тис. куб. метров на 100 км.

4 января председатель правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что компания предлагает Украине новую цену на газ 450 долларов за тысячу кубометров. По его словам, «Нафтогаз Украины» отказался от «льготной цены» поставок газа в 2009 году в размере 250 долл. за тысячу кубометров и «в одностороннем порядке решил выйти из переговоров».

Между тем, НАК «Нафтогаз Украины» требует «Газпрома» прекратить технические манипуляции с объемами и направлениями снабжения газа, синхронизировать работу газотранспортных систем России, Украины и Европы и вернуться к конструктивной динамике переговорного процесса.

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА 3 января заявил, что готов вылететь в Москву для подписания газовых соглашений в любое время. «Но я хочу подписать лишь то, что является экономически обоснованным для Украины и НАК «Нафтогаза»», - подчеркнул он.

Для разрешения ситуации в Киев прибыла делегация ЕК. Она ознакомится с реалиями дел относительно транзита газа через Украину, а в Брюсселе состоится совещание представителей 27 стран ЕС по «газовому спору» России и Украины.

Новость финансового сектора. По оперативным данным Государственного казначейства Украины, в общий фонд Государственного бюджета за 2008 г. поступило 185,9 млрд. грн. Плановый показатель за 2008 год выполнен на 102,8%, сверх плана в бюджет поступило 5,1 млрд. грн., сообщает пресс-служба Минфина.

Согласно сообщению, без учета разовых поступлений в последние дни 2008 г. 3,5 млрд. грн. от НБУ, не предусмотренных Законом «О Государственном бюджете Украины на 2008 год» (при плане 4,8 млрд.грн., фактически перечислено 8,3 млрд. грн.), плановый показатель поступлений превышен на 1,6 млрд. грн. (100.9% выполнение плана).

В сообщении отмечается, что на протяжении 2008 г. закон о государственном бюджете изменялся 6 раз (план доходов увеличивался). По сравнению с законом о бюджете на 2008 г., принятым Верховной Радой Украины в декабре 2007 г., дополнительно в бюджет поступило 16,9 млрд. грн. (110% плана).

По информации Минфина, в динамике доходов 2008 г. прослеживается два качественно разных периоды: январь-октябрь и последние месяцы года - ноябрь-декабрь, когда существенно ухудшилось поступление средств в общий фонд государственного бюджета.

Новость относительно социальных выплат. Пенсионный фонд Украины, по состоянию на 5 января, профинансировал выплаты пенсий и денежной помощи в сумме 4 640,9 млн. грн., что составляет 35% месячной потребности.

Как сообщает пресс-служба ПФУ, в частности, на выплату пенсий, которые осуществляются через отделение почтовой связи, перечислено 2 236,1 млн. грн., что обеспечивает выплату пенсий 2 498,4 тыс. пенсионеров, которые получают пенсии с 4 по 9 января. Банковским учреждениям, которые уполномочены проводить выплату пенсий, перечислено 1 321,3 млн. грн., что обеспечит выплаты средств 1 476,3 тыс. пенсионеров, которые получают пенсии в банках с 4 по 8 января.

Новость от углепрома. Госгорпромнадзор ввел локальный режим особого контроля на шахтах Центрального района Донбасса.

Как сообщили в отделе по связям со СМИ территориального управления Госгорпромнадзора по Донецкой области, 4 января было принято решение о введении локального режима особого контроля на шахтах Центрального района Донбасса в связи с аварией на шахте им. Дзержинского.

Напомним, 4 января в 5:45 на шахте им. Дзержинского произошла вспышка метана в тупиковой части западного полевого штрека на горизонте 1146 м. при проведении маневровых работ по вывозу вагонов от откаточного штрека участка №72.

Вследствие этой аварии тяжело пострадали 8 горняков.

В Донецке оперативно была создана комиссия по расследованию причин аварии на шахте, которую возглавил и.о. начальника Донецкого горного округа терруправления Госгорпромнадзора Вячеслав КОРОЛЬ. В настоящий момент ведение горных работ на этой шахте запрещено.

Отметим, значительная часть разрабатываемых пластов на шахтах Донбасса опасна из-за горных толчков и выбросов угля и газа. Глубина каждой четвертой шахты превышает 1 км. Столько же угля добывают в действующих очистных забоях мощностью пластов менее 1 м. При этом в Центральном Донбассе (на шахтах городов Горловка, Дзержинск и Енакиево) на такие тонкие пласты приходится 70% добычи угля, а более 80% выдается на-гора на крутом падении. В таких условиях, по словам специалистов, тяжело механизировать технологические процессы и обеспечить безопасность горных работ.

Еще одна новость в сфере ТЭК. ЗАО "Укртатнафта" (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в среднем на 30% повысило цены на топливо.

Как сообщается на официальном сайте компании, цена тонны бензина А-76 повысилась на 32,9% или с 4550 до 6050 грн./т при отгрузке автотранспортом и на 33,7% или с 4450 до 5950 грн/т при отгрузке железнодорожным транспортом.

Бензин А-92 при отгрузке автотранспортом стоит 6450 грн./т против 4950 грн./т, а при отгрузке железнодорожным транспортом - 6350 грн./т против 4850 грн./т. Процент повышения цены по бензину А-92 составил 30,3-30,9% соответственно.

Бензин А-95 при отгрузке автотранспортом стоит 6550 грн./т против 5050 грн./т, а при отгрузке железнодорожным транспортом - 6450 грн./т против 4950 грн./т. Процент повышения цены по бензину А-95 составил 29,7-30,3 % соответственно.

Тонна зимнего ДТ с 5 января 2009 года при отгрузке автотранспортом составила 6580 грн./т против 5200 грн./т, а при отгрузке железнодорожным транспортом 6480 грн./т против 5100 грн/т. Процент повышения цены по зимнему ДТ составил 27%.

В компании заявляют, что повышение цены топливо связано с принятием Закона ВР Украины от 26.12.2008 835-VI "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и увеличением курса евро.

Напомним, в декабре 2008 года "Укртатнафта" постепенно снижала цены на топливо.

Есть новость в сфере ЖКХ. В Севастополе с целью экономии средств для приобретения природного газа с 10 января будет прекращена подача населению горячей воды.

Комментируя ситуацию с газо- и теплоснабжением города, председатель горгосадминистрации Сергей КУНИЦЫН отметил: «И Севастопольская ТЭЦ, и «Севтеплоэнерго» на сегодняшний день имеют лимиты на газ - почти полтора миллиона кубометров в сутки, все котельные работают в нормальном режиме. Аварийные ситуации коммунальщики устраняли оперативно, что позволило горожанам встретить праздники в тепле. Мы возобновили подачу горячей воды (перед новогодними праздниками - УНИАН). Но уже 10 января это счастье закончится. Нам надо экономить средства на закупку природного газа».

С.КУНИЦЫН также добавил, что на сегодняшний день долг коммунальных предприятий за потребленный газ составляет более 10 млн. грн. Поэтому городу необходимо погасить этот долг и добиться выделения лимитов газа на вторую декаду января, подчеркнул он.

Новость в транспортной сфере. В связи с ухудшением погодных условий и гололедицей на автодорогах Департамент ГАИ МВД Украины призывает водителей быть особенно осторожными.

По прогнозам Гидрометеоцентра, в ближайшие двое суток в Украине ожидается снижение температуры, гололедица, возможны также метели и налипание мокрого снега, напоминает пресс-служба.

В связи с ухудшением погодных условий и гололедицей на автодорогах, Департамент ГАИ МВД Украины обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть особенно осторожными.

Госавтоинспекция советует водителям применять безопасные методы управления автомобилями: резко не маневрировать, не тормозить, соблюдать достаточную дистанцию и пользоваться ремнями безопасности, а если есть возможность, то вообще воздержаться от поездок.