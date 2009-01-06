Главное на 6 января

Главным сегодня снова выступил «газовый вопрос»

"Газпром" настаивает, что цена на газ для Украины должна составлять 450 долларов за тысячу кубометров, и призывают вернуться к переговорам.

Как передает РИА «Новости», вице-президент "Газпрома" Александр МЕДВЕДЕВ после встречи с министром экономики Франции Кристин ЛЯГАРД в Париже заявил журналистам, что "Газпром" намерен продавать Украине газ в соответствии с европейскими расценками.

"Учитывая те цифры, которые мы назвали относительно незаконно отбираемого газа, не может быть другой цены, кроме среднеевропейской, которая сегодня, на январь, составляет 450 долларов за тысячу кубометров", - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

НАК «Нафтогаз Украины» получила от ОАО «Газпром» факсимильное предупреждение о снижении объемов поставок газа для европейских потребителей на 65,3 млн. куб. м в сутки - до 221,8 млн. куб. м в сутки. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

Компания отмечает, что таким образом, из 4-х существующих пунктов входа российского транзитного газа на территорию Украины (ГИС Суджа, ГИС Валуйки, ГИС Писаривка и ГИС Сохранивка), оставлено в действии лишь одну ГИС Суджа.

Это значит, что ОАО «Газпром» фактически снизил объемы транзита газа европейским потребителям. Таким образом, российская компания поставила под угрозу поставки газа в страны Европы, а именно: Молдова, Болгария, Румыния, Греция, Турция, Польша, Венгрия, Словакия, Германия.

НАК «Нафтогаз Украины» считает, что в случае недополучения необходимых объемов российского природного газа все претензии указанных стран должны быть направлены к ОАО «Газпром».

ОАО "Газпром" в четыре раза сократил объемы поставок российского транзитного газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, снижение объемов поставок природного газа началось в 3 часа ночи по киевскому времени. На 6 часов утра 6 января 2009 года поставки российского газа на границе Россия – Украина составляли 92 млн. куб. м в сутки, на 8 часов – до 81 млн. куб. м в сутки, на 10 часов – до 73,8 млн. куб. м в сутки. Таким образом, по сравнению с объемами поставок российского газа на 10 часов утра 5 января, которые составляли 314,6 млн. куб. м в сутки, поставки российского транзитного газа сокращены более чем в четыре раза.

В то же время из Украины в страны Европы объемы поставок газа на 6 часов утра составляли 94 млн. куб. м газа в сутки, на 8 часов утра – 77,7 млн. куб. м в сутки, на 10 часов утра – 82,1 млн. куб. м в сутки.

Таким образом, Украина за собственный счет и из собственных резервов осуществляет транзит российского газа в страны Европы.

По сообщению пресс-центра, диспетчерские службы ОАО «Газпром» в одностороннем порядке прекратили общение с диспетчерскими службами НАК «Нафтогаз Украины».

Таким образом, ОАО «Газпром» в который раз за последние несколько суток сознательно отказывается от выполнения своих обязательств перед европейскими контрагентами.

НАК «Нафтогаз Украины» официально заявляет, что все претензии относительно снижения объемов поставок природного газа должны быть адресованы ОАО «Газпром».

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА не исключает полного прекращения транзита российского газа через территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге после встречи с представителями Европейской комиссии сегодня в Киеве.

«На сегодня я могу сказать, что, скорее всего, они («Газпром» – УНИАН) решили вообще прекратить через Украину поставки российского газа», – сказал он.

При этом О.ДУБИНА отметил, что объем газа, который был поставлен для транзита, вчера составлял 262 млн. кубометров, сегодня в 6 утра – 92 млн. кубометров, а на последний час – 72 млн. кубометров. «Об этом мы не были предупреждены», – сказал он.

При этом председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» добавил, что Украина потребляет 270 млн. кубометров газа в сутки, часть из которых берет из ПХГ, часть – газ собственной добычи.

«Этого нам хватает, чтобы обеспечить потребителей газом», – добавил он.

По словам О.ДУБИНЫ, если поставка газа через Украину будет полностью прекращена, то «мы полностью к этому готовы».

Чешское президентство в ЕС и Еврокомиссия требуют возобновления поставок газа. Об этом говорится в совместном заявлении чешского президентства и Еврокомиссии, текст которого передан УНИАН.

“Чешское председательство в ЕС и Еврокомиссия требуют немедленно возобновить поставки газа в ЕС, а также возобновления двумя сторонами переговоров с целью окончательного урегулирования их двустороннего коммерческого спора», - отмечается в заявлении.

В заявлении отмечается, что поставки газа были прерваны без каких-либо предупреждений, что противоречит заверениям, данным высокопоставленными должностными лицами России и Украины представителям Европейского Союза.

«Такая ситуация полностью неприемлема», - отмечается в заявлении.

Чешское президентство также пообещало интенсифицировать диалог с обеими сторонами.

Кроме того, Чехия не исключает возможности провести саммит Евросоюза с участием России и Украины для урегулирования газового кризиса.

Как сообщает сегодня агентство AFP, об этом заявил премьер-министр Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК.

В четверг, 8 января, делегация НАК «Нафтогаз Украины» во главе с председателем правления компании Олегом ДУБИНОЙ посетит Москву для продолжения переговоров с ОАО «Газпром» по вопросам поставок и транзита газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я говорил с МИЛЛЕРОМ (председатель правления "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР – УНИАН) – 8 числа вылетаю в Москву и продолжу там переговоры", – сказал он.

Также О.ДУБИНА отметил, что из четырех существующих пунктов входа российского транзитного газа на территорию Украины (ГИС Суджа, ГИС Валуйки, ГИС Писаривка и ГИС Сохранивка) сейчас газ поступает только через одну – ГИС Суджа. При этом он добавил, что сегодня поступивший объем газа составляет 73,6 млн. куб. м, который распределен по всем направлениям. При этом «Нафтогаз» использует свой ресурс газа в объеме 14,6 млн. куб. м в сутки.

По словам О.ДУБИНЫ, на сегодня в подземных хранилищах газа (ПХГ) находится 16,5 млрд. куб. м газа. Украина сейчас потребляет около 260 млн. куб. м в сутки, из которых 200 млн. куб. м берет из ПХГ, а 60 млн. куб. м – газ собственной добычи.

Валютный рынок

Сегодня на межбанке цены на доллар снова начали расти. К закрытию ценовые уровни достигли значений 8,4000/8,5000.

Об этом УНИАН сообщили в финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0250/8,1750, к 12:00 цены поднялись 8,1850/8,2500. К закрытию ценовые уровни достигли следующих значений 8,4000/8,5000. В 15:40 НБУ объявил о продаже валюты по курсу 8,2100.

В России продолжаются новогодние каникулы, которые продлятся до 11.01.2009, в связи с этим торги по российскому рублю не проводились.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3404/06, а к 15:45 упали 1,3370/72. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,8205/11,3305, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,7425/10,9735, к 12:00 цены ушли вверх 10,9856/11,1030. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH составили 11,2165/11,3805.

НБУ на 6 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000

100 EUR – 1045.8140

10 RUR – 2.6198

Крупное падение курса евро зафиксировано на мировых валютных рынках, сообщает "Эхо Москвы".

За 1 евро в Евросоюзе давали 1 доллар 36 центов. В результате обменный курс доллара достиг трехнедельного пика по отношению к единой европейской валюте. Эксперты говорят, что спрос на доллар поддерживает информация о подготовке проекта программы по стимулированию американской экономики, который готовится командой Барака Обамы. Программа предусматривает создание трех миллионов новых рабочих мест и сокращение налогов для среднего класса в размере 300 миллиардов долларов.

Международные новости

По предварительным данным, годовая инфляция в декабре 2008 года (декабрь-2008 к декабрю-2007) в зоне евро составит 1,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В ноябре 2008 года годовая инфляция составляла в еврозоне 2,1%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 2,8%. К зоне евро с января 2008 года относились 15 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта и Кипр.

Цена нефти во вторник превысила 50 долл./барр., поднявшись до 1-месячного максимума, на фоне продолжения боевых действий Израиля в секторе Газа и российско-украинского газового конфликта, передает Reuters.

Цена февральских контрактов на нефть марки U.S. Crude в США поднялась на 1,20 долл./барр. до 50,01 долл./барр., а цена нефти Brent в Лондоне выросла на 1,76 долл./барр. до 51,38 долл./барр..

Конфликт в секторе Газа не влияет напрямую на поставки нефти, но неспокойная обстановка на Ближнем Востоке, где добывается около трети мирового объема нефти, может подстегнуть цены.

Газовый конфликт, в ходе которого во вторник были приостановлены или резко снижены поставки российского газа в несколько европейских стран через территорию Украины, вызывает в Европе серьезные сомнения по поводу надежности России как поставщика газа. Россия также является одним из крупнейших экспортеров нефти.