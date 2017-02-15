Европарламент поддержал торговое соглашение ЕС с Канадой

Депутаты Европарламента, несмотря на многочисленные протесты граждан ЕС, на пленарной сессии в среду большинством голосов поддержали торгово-экономическое соглашение Евросоюза с Канадой (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA), сообщает Прайм.

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В расписании ЕП на среду говорилось, что это финальное голосование по CETA. Двустороннее торгово-экономическое соглашение ЕС и Канада подписали 30 октября. Оно начнет частично предварительно применяться Евросоюзом после одобрения Европарламентом. Для окончательного вступления в силу необходима будет ратификация соглашения всеми странами ЕС.

Против этого соглашения в Европе проходили массовые акции протеста. И даже в среду десятки протестующих против него собрались перед зданием Европарламента в Страсбурге, передает Франс Пресс. Как сообщило накануне интернет-издание EUobserver, три с половиной миллиона граждан Евросоюза поставили подписи под петицией, призывающей ЕП не ратифицировать CETA.

СЕТА, когда заработает в полную силу, должно будет отменить около 98% пошлин, которые в настоящее время применяются в торговле между странами ЕС и Канадой. В Брюсселе ожидают, что имплементация соглашения увеличит торговый оборот между сторонами на 12 миллиардов евро в год.