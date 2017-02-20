Посол Норвегии открыл рыбный магазин Egersund Seafood

На открытии Egersund Seafood господин Уле Терье Хорпестад сказал: «Рыба –национальная гордость Норвегии и основной продукт экспорта; 85% всей продукции, которую мы экспортируем в Украину– это морепродукты. Норвежская рыбная продукция получила высочайшую оценку украинских потребителей как наиболее чистая и вкусная. Наши страны имеют высокий потенциал сотрудничества и, несмотря на непростой период реформ в вашей стране, мы уверены, что оно будет продолжаться».

Это второй магазин Egersund Seafood в столице, теперь – в самом ее центре. Он органично вписался в формат фуд-корта на 6-м этаже ЦУМа. Покупатель может получить исчерпывающую консультацию, попробовать любой продукт, заказать приготовить его на месте и приобрести все, что понравилось.

Главный исполнительный директор норвежского холдинга Pelagia AS Эгил Магне Хогстад (Egil Magne Haugstad) сообщил, что в прошлом году компания поставила на украинский рынок 20 млн. кг морепродуктов, и объемы поставок будут расти. «Открытие магазина в столь прекрасном историческом месте Киева обязывает нас предоставлять продукцию еще более эксклюзивного качества и ассортимента. Мы пришли на украинский рынок в 2014 году и, несмотря на кризис, нам удалось выстроить стабильный бизнес. Я могу сказать, что мы здесь надолго».

Присутствовавшая на открытии магазина замминистра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева назвала открытие нового Egersund Seafood примером истории успеха для инвесторов, еще одним шагом вперед в развитии экономических взаимоотношений двух стран.

Девиз компании – «VI ER EKSPERTER PÅ FISK», что в переводе с норвежского означает «Мы – эксперты в рыбе». Первый флагманский магазин Egersund Seafood в Киеве открылся в ноябре 2014 года с участием премьер-министра Норвегии госпожи Эрны Сульберг, которая назвала его примером того, как могут строиться долгосрочное сотрудничество и доверие между странами.

Уже два с половиной года Egersund Seafood в Киеве является уникальным рыбным магазином из Норвегии. Никто другой на рынке не может предложить в комплексе то, что предлагает команда Egersund Seafood:

- производство, заморозка, транспортировка и прямые продажи без посредников конечному потребителю с контролем качества от вылова до прилавка;

- широкий ассортимент морепродуктов из Норвегии и от проверенных партнеров из других стран;

- засолка на заводе в Норвегии сельди и скумбрии сразу после вылова, позволяющая максимально сохранять свойства продукта;

- отказ от консервантов и антибиотиков;

- консультации и рекомендации продавцов;

- высокотехнологичная шоковая заморозка;

- уникальные seafood bar и хоспер-меню.

Вся информация о компании – на сайте egersund.ua и facebook.com/EgersundSeafoodTSUM