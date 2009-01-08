АНОНС на 8 января 2009 г.

Сегодня состоится брифинг с участием заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Владимира ТРИКОЛИЧА и директора ДК «Укртрансгаз» Ярослава МАРЧУКА на тему «Ситуация с транзитом российского газа территорией Украины».

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Планируется, что делегация НАК «Нефтегаз Украины» во главе с председателем правления компании Олегом Дубиной посетит Москву для продолжения переговоров с ОАО «Газпром» по вопросам поставок и транзита газа.