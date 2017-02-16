У Минфина забрали контроль за изготовлением ценных бумаг и документов – передали Минэкономразвития

Кабинет министров Украины передал полномочия по организации и контролю за изготовлением ценных бумаг, бланков и документов строгой отчетности от Министерства финансов Министерству экономического развития и торговли.

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Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, все полномочия по контролю и управлению процессом изготовления документов, бланков и ценных бумаг передаются Минэкономразвития.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров передал контроль над полиграфическим комбинатом «Украина», занимающимся изготовлением ценных бумаг, от Национального банка Министерству экономического развития и торговли.