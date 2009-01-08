Киевляне переходят на электрообогрев

Главное управление по вопросам чрезвычайных ситуаций МЧС в Киеве обеспокоено возможным массовым использованием киевлянами электрообогревателей в результате существенного похолодания в квартирах.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Киеве.

В частности, столичное управление МЧС крайне обеспокоено состоянием дел на объектах акционерной компании «Киевэнерго». Так, на протяжении последних двух дней значительно сократилось снабжение природного газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Из-за почти двукратного снижения давления газа на киевских ТЭЦ АК «Киевэнерго» вынуждена перейти на использование аварийного запаса мазута для работы станций. Такие меры позволят удержать лишь минимальный уровень отопления для жителей столицы и сберечь от разрушения оборудование ТЭЦ. Однако и мазута хватит только на несколько суток, констатируют в МЧС.

В нескольких районах столицы в квартирах киевлян уже чувствуется существенное похолодание. Если ситуация не изменится, киевляне начнут массово использовать в своих жилищах электрообогреватели, подчеркивают в пресс-службе.

Пожарно-спасательная служба Киева обращает внимание граждан на то, что в таких условиях возможно существенное увеличение количества пожаров. Основными их виновниками становятся обогреватели, чаще всего самодельные или низкого качества, не имеющие сертификата соответствия. Массовое одновременное использование электроприборов может привести к значительным электрическим перегрузкам, а соответственно - к массовым повреждениям электрических сетей и пожарам из-за короткого замыкания электропроводки.

В связи с этим Главное управление МЧС Украины в Киеве призывает быть особенно осторожными, пользуясь электрообогревателями, тепловентиляторами и отопительными печами.

Как сообщал УНИАН, 7 января АК «Киевэнерго» заявила, что вынуждена перейти на использование аварийного запаса мазута для работы станций из-за двукратного снижения давления газа на ТЭЦ.

По данным компании, такие меры позволят удержать минимальный уровень отопления для жителей столицы и сберечь от разрушения оборудование ТЭЦ.

В «Киевэнерго» отмечают, что при существующем низком уровне давления газа мазута хватит в ТЭЦ-5 на 4 суток, в ТЭЦ-6 - на 10 суток. При дальнейшем снижении давления газа эти сроки могут быть сокращены.