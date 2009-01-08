КМУ увеличил ставки сбора за пользование радиочастотным ресурсом

Правительство Украины утвердило новые ставки ежемесячного сбора за пользование радиочастотным ресурсом.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины (от 27 декабря №1150), которым располагает УНИАН.

В частности, постановлением повышены ставки сбора для сотовой связи более чем на 50% – с 1 000 грн. до 1 580 грн. за 1 МГц.

Также более чем на 50% выросли ставки для поисковой (пейджинговой) связи – с 8 000 грн. до 12 680 грн. за 1 МГц, ставки за передачу и ретрансляцию телевизионного сигнала и др.