Насиров vs Данилюк: глава ГФС пока не ходил в НАБУ по обращению министра финансов

Глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров пока не ходил в Национальное антикоррупционное бюро по обращению министра финансов Александра Данилюка.

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«После претензий Данилюка не ходил», - сказал Насиров, отвечая на вопрос журналистов о том, вызывали ли его в антикоррупционные органы по обращению министра финансов.

Также, по словам Насирова, в правительство по вопросу привлечения к дисциплинарной ответственности его также не вызывали. «Меня Кабинет министров пока не приглашал», - отметил он.

Ранее, 6 февраля, министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что инициирует обращение в антикоррупционные органы - Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) для расследования деятельности главы Государственной фискальной службы, в том числе факта его пребывания на инаугурации президента США Дональда Трампа в январе текущего года в Вашингтоне.

Кроме того, по словам Данилюка, ГФС занимается саботажем ряда решений Минфина, в связи с чем министр инициировал перед правительством привлечение Насирова к дисциплинарной ответственности.

Как сообщал УНИАН, Роман Насиров возглавил ГФС в мае 2015 года по результатам кадрового конкурса, объявленного после увольнения предыдущего руководства службы во главе с Игорем Билоусом, который в настоящее время возглавляет Фонд госимущества. Насиров на тот момент руководил парламентским комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики.

В конце сентября 2016 года Минфин утвердил и направил руководству ГФС ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators - KPI) в реформе ГФС. Одним из KPI была регулярная оценка удовлетворенности налогоплательщиков работой ГФС. Глава службы должен был ежемесячно отчитываться о выполнении этих KPI и обнародовать эти отчеты на сайте ГФС. Таких отчетов не было.

Фактически, представленные Минфином KPI стали уже вторым пакетом требований к Насирову. Первые показатели были озвучены летом 2015 года на тот момент премьер-министром Украины Арсением Яценюком. От главы ГФС Яценюк требовал реструктуризации Фискальной службы, разработки изменений в законодательство совместно с Минфином, борьбы с налоговым мошенничеством в отношении НДС, увеличения поступлений НДС за счет ликвидации «налоговых ям» за май-июль на 5% и полной кадровой ротации.