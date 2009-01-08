Украинским предприятиям не хватает газа

Одесский припортовый завод (ОПЗ, Одесская область) вечером 7 января остановил производство из-за сокращения подачи газа. Об этом УНИАН сообщил представитель предприятия.

По его словам, давление газа было снижено с 7 января. Он добавил, что "Укртрансгаз" сокращал объемы подачи газа в течение суток, и 7 января показатели достигли критически опасной отметки.

По словам представителя, завод своевременно произвел предоплату за газ, необходимый для бесперебойной работы.

"Минимум, необходимый нам - 60 тысяч кубометров в час. При сокращении подачи возникает опасность техногенной катастрофы. Предприятие пришлось остановить - отсутствовало нужное давление", - сказал представитель.

Для возобновления работы завода нужно довести подачу газа до 100 тысяч кубометров в час.

По информации главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий Чернобыльской катастрофы в Одесской области, по состоянию на утро 8 января, ОПЗ - единственное предприятие в Одесском регионе, у которого возникли серьезные проблемы из-за нехватки газа.

Напомним, сегодня на брифинге в Киеве заместитель председателя Правления НАК “Нафтогаз Украины” Владимир Триколич сообщил, что предприятия химической промышленности Украины по просьбе “Нафтогаза” временно сократили потребление газа на 50%.

При этом В.Триколич добавил, что “мы выровняем ситуацию и уже завтра начнем возобновление газа в полном объеме”.

Справка. ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.