Болгарам и румынам станет легче найти работу

Ограничение на прием рабочих из Болгарии и Румынии, которые присоединились к ЕС с 1 января 2007 года, сняли Греция, Испания, Венгрия и Португалия.

Таким образом, в общей сложности болгарские и румынские рабочие могут беспрепятственно работать в 14-ти странах-членах ЕС. Ограничения остаются еще в 11-ти странах.

«Я приветствую тот факт, что больше стран-членов решают снять ограничения на доступ к рынку труда для болгарских и румынских рабочих. Я продолжаю призывать те страны-члены, которые еще имеют ограничения, снять их как можно скорее», - заявил в связи с этим комиссар ЕС по вопросам занятости, социальных дел и равенства шансов Владимир Шпидла.

Он выразил убеждение, что экономические проблемы не могут быть основанием для сохранения ограничений на доступ к рынкам труда.

С момента присоединения Болгарии и Румынии к Евросоюзу 10 стран-членов заявили о том, что не будут вводить ограничения на рынках труда. Среди них Чехия, Эстония, Кипр, Латвия, Литва, Польша, Словения, Словакия, Финляндия, Швеция.

Кроме того, Дания сообщила о намерении снять ограничения с 1 мая 2009 года. Остальные 10 стран-членов ЕС планируют сохранить ограничение до 31 декабря 2013 года.