Баланс недели: чрезвычайные меры в электроэнергетике, рост ВВП и прокурорская проверка тарифов

Главной новостью уходящей недели, безусловно, стало введение правительством режима чрезвычайных мер в электроэнергетике.

Блокирование ветеранами АТО железнодорожных путей на линии разграничения, которое началось в конце января, привело к почти полному прекращению поставок дефицитного антрацитного угля, на котором работают украинские тепловые электростанции.

В связи с этим правительство на экстренном заседании 15 февраля приняло решение ввести чрезвычайные меры на рынке электроэнергии, которые будут действовать до середины марта.

У многих соотечественников этот шаг вызвал панику - в правительстве заговорили о веерных отключениях электроэнергии.

Но вице-премьер-министр Геннадий Зубко объяснил: меры были приняты для сохранения работоспособности энергетической системы Украины на время разрешения вопроса с поставками угля, а их соблюдение позволит как раз избежать таких отключений.

«Главы облгосадминистраций совместно со всеми службами и облэнерго должны сделать те шаги, которые мы уже проходили в 2014-2015 годах, проработать режимы работы с промышленными предприятиями и по возможности сократить энергопотребление в пиковые периоды с 8 до 22 часов на 10%, и, возможно, перевести предприятия на другой суточный режим работы. Там, где можно работать на альтернативных источниках энергии, нужно использовать их в максимальном объеме», - сказал Зубко.

В «Укрэнерго» заявили, что пока запасов дефицитного антрацита на теплоэлектростанциях хватит на 40 дней и, как минимум, до 15 марта об отсутствии электроэнергии в своих домах украинцам волноваться не стоит.

«Мы гарантируем, что при текущем режиме и температурах, которые сейчас есть, 15-20 марта никто не почувствует на себе конкретных результатов этого чрезвычайного положения», - уверил и.о. главы компании-оператора объединенной энергосистемы «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

Блокирование оккупированных территорий явно разделило украинское общество. Одни поддерживают блокаду, другие - выступают категорически против, считая, что это нанесет огромный экономический ущерб Украине. Об этом завопили и первые лица государства - президент Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман. «Я категорически против любых проявлений контрабанды. Я согласен с тем, что надо остановить любое перемещение контрабандных товаров через линию разграничения. Но когда речь идет о том, чтобы люди получили тепло и свет… А мы же обеспечили качественную подготовку к отопительному сезону. И сейчас некоторые хотят сорвать отопительный сезон, привести к веерным ограничениям? Надо разграничить борьбу с контрабандой и борьбу с народом», - сказал Гройсман.

Между тем, в адрес властей звучит критика за то, что правительство вовремя не предприняло меры для перехода украинских ТЭС на альтернативные виды угля.

Кстати, многие вспомнили, что 28 мая 2015 года, почти два года назад, президент Украины проводил заседание СНБО из-за срыва поставок угля с оккупированных территорий (правда, тогда блокированием занимались террористы, а теперь воины АТО). И уже тогда СНБО поставил несколько очень важных задач перед правительством, предполагающих диверсификацию поставок угля, снижение зависимости от угля антрацитовой группы за счет использования газового типа угля, который добывается на подконтрольной Киеву территории, а также перевод некоторых тепловых электростанций на использование газа и т.д. И эти задачи до сих пор не решены.

Более того, министр энергетики Игорь Насалик заявил, что выполнить их очень сложно. По его словам, стоимость перевода только двух блоков Трипольской теплоэлектростанции с угля антрацитовой группы на газовую марку составляет 2 млрд грн. Для понимания объема необходимых вложений - в целом «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС, на которых суммарно работает 23 энергоблока.

Ситуация в Украине встревожила и мировое сообщество. Государства «Большой семерки» сделали совместное заявление - транспортная блокада Донбасса, развернутая на линии разграничения и приведшая к остановке поставок угля в Украину, угрожает экономической безопасности Украины и подрывает экономический рост.

«Украина в минувшем году продемонстрировала экономический рост. Транспортная блокада угрожает этому процессу и подрывает энергетическую безопасность для миллионов людей. Мы призывает все стороны найти общие подходы к решению проблем, разблокировать железнодорожные пути и автомагистрали для организации законной торговли», - говорится в заявлении.

В нем также отмечается необходимость организовать бесперебойную работу энергетических объектов, снабжающих теплом и светом граждан Украины, провести модернизацию генерирующих мощностей, а также принять ряд важных мер для обеспечения энергопоставок на длительный период.

«Роттердам» - загадка века

На фоне обострившейся ситуации в энергетическом секторе еще одной темой стало обсуждение закупок угля по формуле «Роттердам+».

Данная формула для расчета стоимости угля была принята еще в апреле 2016 года, она должна была решить проблему диверсификации поставок угля в страну и обеспечить независимость от угля из зоны АТО.

В начале недели премьер-министр Владимир Гройсман назвал фейком попытки навязать украинцам мысль о том, что Украина закупает уголь по так называемой формуле «Роттердам+», что затем отражается на цене электроэнергии, вырабатываемой из этого угля.

«Я слышал то, что в тарифе «Роттердам» заложен «Роттердам+». Но это же не так. На «Роттердаме» уголь стоит около 3000 грн, а в тарифе он заложен на уровне 1730 грн. Не так ли? Поэтому 3000 грн - это фейк. В Роттердаме покупать уголь сейчас невозможно только потому, что он вдвое дороже, чем заложено в цену электроэнергии», - сказал Гройсман.

Но, по словам экспертов, формула «Роттердам+» продолжает действовать и ведет к росту тарифов на электрическую энергию.

Как сообщил бывший член Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Андрей Герус использование этой формулы позволило энергетическим компаниям дополнительно заработать 10 млрд грн.

«Суммарно тепловая генерация заработала более 10 млрд грн благодаря формуле «Роттердам плюс». НКРЭКУ объясняла, что эта формула была введена для автономности от зоны АТО, и украинцы заплатили за энергетическую независимость. Однако до сих пор независимости нет. Куда пошли эти деньги, и кто будет нести ответственность?», - отметил эксперт.

К тому же, по словам Геруса, стоимость дефицитного угля антрацитовой группы, который и стал причиной введения чрезвычайных мер в электроэнергетике, в три раза меньше, чем по формуле «Роттердам +».

Как итог всех споров, свою оценку данной ситуации даст Генпрокуратура. Так, по словам генпрокурора Юрия Луценко, ведомство проведет доследственную проверку деятельности НКРЭКУ относительно использования данной формулы.

«Я как генпрокурор дал поручение провести проверку формирования тарифов с так называемым «Роттердамом +» в Национальной комиссии регулирования энергетики», - сказал Луценко.

Кстати, проверку использования формулы намерены провести и депутаты. По словам народного депутата Виталия Куприя, в Верховной Раде уже зарегистрирован проект постановления о создании временной следственной комиссии для расследования закупок угля с оккупированных территорий с применением формулы "Роттердам+".

Но на этом вопрос с проверками не закончился. Луценко дал поручение проверить работу НКРЭКУ относительно контроля за коммунальными тарифами для населения. Правда, сначала ответственность за размер тарифов правительство попыталось возложить на местные власти.

«Тарифы на тепло, на горячую воду правительство Украины не устанавливает. Соответствующее представление формируют местные органы власти и утверждает независимый регулятор, который не имеет отношения к системе правительства», - пояснил Гройсман.

Но с этим не согласились в Совете национальной безопасности и обороны. По решению СНБО, подписанному президентом Порошенко, экономическую объективность тарифов должен оценить и Кабмин.

ВВП вышел ростом

Из позитивных новостей уходящей недели - премьер Гройсман заявил о росте валового внутреннего продукта Украины в 2016 году. Отчитываясь о результатах работы правительства в прошлом году, он отметил, что рост экономики нашей страны превзошел скептические ожидания мировых экспертов.

«Очень известные агентства нам прогнозировали 0,5% или 1%. В конце концов мы вышли на 2,2%, что значительно превысило все показатели», - сказал Гройсман.

Также на уходящей неделе о росте ВВП отчитались и в Государственной службе статистики. Правда, только за последний квартал, годовые данные еще не обнародованы.

Так, по данным Госстата, валовой внутренний продукт Украины в четвертом квартале 2016 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 4,7%, а по сравнению с предыдущим, третьим кварталом, рост ВВП в четвертом квартале 2016 года составил 1,9%.

По мнению главного экономиста Dragon Capital Елены Белан, основным фактором роста ВВП в четвертом квартале прошлого года стало сельское хозяйство, а именно - рекордно высокий урожай зерновых и задержка с его сбором.

«По нашим оценкам, стремительный рост сельского хозяйства обеспечил более половины прироста ВВП в 4-м квартале. В то же время, неожиданно высокие темпы экономического роста указывают на улучшение в других секторах, статистика которых ежемесячно не публикуется», - отметила она.

По словам эксперта, экономика Украины по итогам года оценочно выросла на 2,2%, благодаря инвестициям и оживлению потребительских настроений.

Между тем, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман выразил сомнение относительно реальности роста в прошлом году ВВП на 2,2%. Причина его сомнения - совершенно разные данные о результатах внешней торговли, представленные Государственной службой статистики и Национальным банком.

«Госстат считает, что в 2016 году внешняя торговля Украины товарами и услугами была профицитной в размере 337 млн долл. - экспорт 44,885 млрд долл. и импорт - 44,548 млрд долл. А вот по данным НБУ, внешняя торговля Украины в 2016 году была глубоко дефицитной - в размере 5,581 млрд долл. - экспорт 45,917 млрд долл. и импорт 51,498 млрд долл.», - подчеркнул Найман.

По его словам, разница между оценками Госстата и НБУ составляет 5,918 млрд долл., или порядка 6,4% ВВП.

«Если для расчетов реального ВВП Украины использовать статистику внешней торговли НБУ, а не Госстата, то в 2016 году экономика Украины не выросла на 2,2%, а упала на 4,2%», - резюмировал он.

В любом случае, окончательную точку в оценке динамики валового внутреннего продукта за 2016 год поставит Госстат, после публикации своего годового отчета в апреле.

Корпоратизация «Укрпочты»

На уходящей неделе была поставлена точка в процессе корпоратизации еще одного стратегического объекта украинской экономики - Украинского государственного предприятия почтовой связи (УГППС) «Укрпочта». До этого на путь корпоратизации стали «Нафтогаз» и «Укрзализныця».

Предпринять такие меры вынудила критическая ситуация на госпредприятии. 80% подразделений «Укрпочты» не имеют ни одного компьютера, автопарк компании выполнял скорее декоративную функцию, на что, кстати, списывалось топливо, а сотрудники доставляли почту и пенсии либо пешком, либо на велосипедах. Как и другие госпредприятия, «Укрпочта» служила источником коррупции и являлась показателем неэффективного использования миллиардных активов.

16 февраля министр инфраструктуры Владимир Омелян подписал приказ о реорганизации госкомпании в акционерное общество, а также статут новосозданной компании. В новом формате «Укрпочта» заработает с 1 марта.

Уставный капитал новосозданной акционерной компании составит 6,518 млрд грн, а ее единственным акционером будет государство в лице Мининфраструктуры.

Под конец уходящей недели генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский представил стратегию развития компании на ближайшие 5 лет. По его словам, компания станет полноценным игроком на рынке почтовых, финансовых и логистических услуг. В частности, речь идет о миллиардных инвестициях в обновление инфраструктуры компании, изменении системы работы и повышении качества услуг. Так, в пятилетней перспективе компания планирует инвестировать в свое обновление порядка 500 млн долл. и сделать это за счет своих оборотных средств.

«Стратегия «Укрпочты» требует 0,5 млрд долл. Вы видели ужасное состояние нашей инфраструктуры. Три направления, по которым мы будем тратить деньги: обновление сети отделений, транспорт и сортировочные центры», - сказал Смелянский.

По его словам, компания внедрит почти 100 IT-решений и усилит свой IT-департамент примерно 200 специалистами. Среди новшеств - отслеживание посылок онлайн и обслуживание платежей, не выходя из дома.

Одно из наиболее необычных решений - перевод автопарка на электромобили. В 2017-2018 годах компания планирует закупить 200-250 электромобилей для доставки почты. На первых этапах планируется закупка электромобилей для офисов компании в Киеве, Одессе, Харькове, а также Днепре, после чего будут обеспечены транспортом остальные областные центры.

Владислав Швец (УНИАН)