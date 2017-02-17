Владельцы "Каравана" готовят заявление в прокуратуру из-за незаконного ареста имущества столичного ТРЦ
ЧАО "Лекс Холдинг", в собственности которого находится столичный ТРЦ "Караван, собирается оспаривать арест на имущество, наложенный Голосеевским райсудом Киева по требованию банка "ВТБ" (РФ).
Как сообщалось ранее, первопричиной ситуации является отказ "ВТБ" от согласованного сторонами формата пролонгации (реструктуризации) задолженности. Использовав в качестве предлога действия ОГИС по взысканию штрафа, который был предьявлен компании ГАСК, банк инициировал судебное производство.
В настоящее время по ЧАО "Лекс Холдинг" судом открыто производство по делу о банкротстве. Соответственно, компания согласно действующему законодательству не имеет права выплачивать долги. Закон Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» предусматривает, что с момента возбуждения производства по делу о банкротстве арест имущества должника или иные ограничения должника по распоряжению принадлежащим ему имуществом могут быть применены исключительно хозяйственным судом в рамках производства по делу о банкротстве.
Как сообщили юридические представители "Лекс Холдинг": "Сейчас находится в процедуре банкротства, которая предусматривает ряд ограничений, связанных, в том числе, с режимом управления и распоряжения имуществом. А значит, действия Голосеевского суда Киева содержат в себе признаки состава преступлений, предусмотренных ст.ст. 364, 375 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, особенности линии поведения банка "ВТБ" в ходе судебных разбирательств наводят экспертов на мысль о намерении захватить имущество "Лекс Холдинг"
В настоящее время представители ЧАО «Лекс Холдинг» готовят заявление соответствующего содержания в Прокуратуру г. Киева, которая осуществляет контроль за правоохранительными органами, и уполномочена осуществлять проверки уголовных производств и их истребования.