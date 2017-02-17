Владельцы "Каравана" готовят заявление в прокуратуру из-за незаконного ареста имущества столичного ТРЦ

Как сообщалось ранее, первопричиной ситуации является отказ "ВТБ" от согласованного сторонами формата пролонгации (реструктуризации) задолженности. Использовав в качестве предлога действия ОГИС по взысканию штрафа, который был предьявлен компании ГАСК, банк инициировал судебное производство.

В настоящее время по ЧАО "Лекс Холдинг" судом открыто производство по делу о банкротстве. Соответственно, компания согласно действующему законодательству не имеет права выплачивать долги. Закон Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» предусматривает, что с момента возбуждения производства по делу о банкротстве арест имущества должника или иные ограничения должника по распоряжению принадлежащим ему имуществом могут быть применены исключительно хозяйственным судом в рамках производства по делу о банкротстве.

Как сообщили юридические представители "Лекс Холдинг": "Сейчас находится в процедуре банкротства, которая предусматривает ряд ограничений, связанных, в том числе, с режимом управления и распоряжения имуществом. А значит, действия Голосеевского суда Киева содержат в себе признаки состава преступлений, предусмотренных ст.ст. 364, 375 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, особенности линии поведения банка "ВТБ" в ходе судебных разбирательств наводят экспертов на мысль о намерении захватить имущество "Лекс Холдинг"

В настоящее время представители ЧАО «Лекс Холдинг» готовят заявление соответствующего содержания в Прокуратуру г. Киева, которая осуществляет контроль за правоохранительными органами, и уполномочена осуществлять проверки уголовных производств и их истребования.