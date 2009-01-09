АНОНС на 9 января 2009 года

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Президент Украины Виктор Ющенко проведет встречу с премьер-министром председательствующей в Евросоюзе Чешской Республики Миреком Тополанеком. По итогам встречи состоится пресс-конференция.

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Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко встретится с премьер-министром Чешской Республики Миреком Тополанеком. По итогам - брифинг.

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Брифинг в Киеве при участии заместителя председателя Правления НАК «Нафтогаз Украины» Владимира Триколича и представителей мониторинговой группы Европейской комиссии: «Текущая ситуация с транзитом российского газа территорией Украины».

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Круглый стол на тему: «Газовый конфликт с Россией: есть ли угроза национальной безопасности Украины». Организатор - фонд "Демократические инициативы" при поддержке “GMF/The Black Sea Trust for Regional Cooperation”. Участники: Григорий Перепелица, директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины; Михаил Гончар, директор энергетических программ Центра “Номос”; Виктор Цыганов, советник директора Института проблем национальной безопасности при Совете Национальной безопасности и обороны Украины и др.

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Пресс-конференция руководителя экономических программ Центра исследований корпоративных отношений Вячеслава Бутко на тему: «Причины и вероятные последствия российско-украинского газового конфликта».

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Полное уничтожение малого и среднего бизнеса в Украине”. Речь пойдет о принятом ВРУ законопроекте № 3532 «О местных налогах и сборах», который уничтожит малый и средний бизнес в Украине. Если ВРУ после 12 января в 2009 г. примет в целом закон Украины «О местных налогах и сборах», зарегистрированный как антикризисный, то тяжесть налога на мелких предпринимателей увеличится в 20-200 раз. Следствием этого будет закрытие с 1 февраля 2009 года всех рынков Украины, независимо от формы собственности, и два миллиона безработных. Для защиты малого бизнеса Профсоюзные организации рынков Украины объявляют бессрочную акцию протеста. Участники: председатель ассоциации «Укррынок» Александр Назаренко; председатель Черниговского профсоюза предпринимателей Елена Варнакова; первый зам.директора ООО «7 километр» Анатолий Берлагин; народный депутат Украины IV созыва Владислав Атрошенко; депутат Черниговского облсовета Анатолий Мирошниченко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) Телефоны: 8 066 723 84 52, 8 (0462) 61 22 96. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям

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Брифинг с участием заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Владимира Триколича: «Ситуация с транзитом российского газа территорией Украины».