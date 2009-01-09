Из-за нехватки газа остановлен аммиачный завод «Стирола»

Из-за нехватки газа для нормального производственного цикла остановлен аммиачный завод концерна «Стирол» (Горловка, Донецкая область).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на пресс-конференции начальник Главного управления промышленности и инфраструктуры Донецкой облгосадминистрации Виталий КИЖАЕВ.

По его словам, 8 января «аммиачный завод стал».

В.КИЖАЕВ отметил, что в регионе другие предприятия химической и металлургической промышленности также переведены на иной режим работы, и производство там идет «на тихом ходу».

«В связи с нехваткой газа было принято решение об ограничении подачи газа в первую очередь промышленным предприятиям, - объяснил В.КИЖАЕВ. - Сейчас на 50%, даже больше, сокращена подача газа промышленным предприятиям, сохранена подача только энергоцентралям, которые отапливают жилой сектор».

ЗАО «Крымский Титан» в связи с ограничением поставок газа промышленным предприятиям Украины до минимума снизило нагрузку по выпуску основного продукта – диоксида титана. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе OstChem Ukraine.

НАК «Нафтогаз Украины» в условиях перевода на автономный режим работы украинской газотранспортной системы ограничил поставки газа крупнейшим промышленным потребителям Северного Крыма.

Для стабильной работы ЗАО «Крымский Титан» необходимо 17 тыс. куб. м газа в сутки, при работе в сокращенном режиме – 9,5 тыс. куб. м. Однако на сегодняшний день объемы поставок газа снижены до 6 тыс. куб. м. Рекомендация правительства промышленным предприятиям переходить на альтернативные источники топлива не может быть реализована на заводе: из всего производственного комплекса на «Крымском Титане» на мазуте может работать только котельный цех – для обеспечения отопления и прогрева систем завода. К сожалению, изменения ситуации не ожидается до урегулирования правительством газового вопроса.

Несмотря на экономический и газовый кризис, OstChem Group подтверждает свою финансовую готовность оплачивать природный газ поставщикам в необходимых предприятиям группы объемах.

«Как только природный газ начнет поступать на завод в необходимом объеме, производство будет восстановлено в полных запланированных объемах», – заявил председатель правления ЗАО «Крымский Титан» Александр НЕЧАЕВ.