Евросоюз не хочет говорить с Лондоном о торговле до прогресса по Brexit

Евросоюз не намерен обсуждать с Великобританией вопросы о торговом соглашении до того, как будет достигнут прогресс по выходу Британии из ЕС, пишет издание Financial Times.

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Такое состояние сохранится по крайней мере до следующего Рождества (25 декабря). ЕС отказывается от любых переговоров, касающихся торговли, до того, как будет достигнут прогресс по двум направлениям. Первый вопрос касается выплаты Великобританией 60 миллиардов евро в связи с выходом, второй - прав граждан Евросоюза, проживающих в Великобритании.

Финансовые отношения между Великобританией и ЕС и вопросы доступа британских компаний на европейский рынок, а европейских – на британский станут центральными пунктами повестки переговоров об условиях выхода Британии из ЕС, которые начнутся не ранее конца марта и продлятся полтора-два года, передает Прайм.

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После прошедшего 23 июня прошлого года референдума о выходе Британии из ЕС многие компании, в том числе финансовые, объявили о намерении перевести европейские штаб-квартиры из Лондона в другие европейские столицы. Беспокойство финансистов подогревают некоторые заявления британских властей: к примеру, замминистра торговли Великобритании Марк Гарньер заявил, что банки, которые базируются в стране, скорее всего, лишатся права свободного доступа на европейские рынки. Министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что Великобритания не исключает уплаты взносов в европейский блок, чтобы иметь доступ к единому рынку.

Ранее СМИ сообщали, что крупные британские банки обратились в Минфин, выразив желание сохранить возможность работать по законам ЕС в течение срока до пяти лет после выхода страны из блока и руководствоваться юридическими решениями Европейского суда по их деятельности.