Главное на 9 января (день)

Основной новостью первой половины пятницы стала договоренность Еврокомиссии, Киева и Москвы о присутствии «газовых наблюдателей» в Украине.

"Соглашение по деталям мониторинговой миссии теперь достигнуто. На данный момент императивом является то, чтобы газ начал поступать в Европейский Союз без какой-либо дальнейшей задержки", - говорится в пресс-релизе, передает РИА Новости.

Вопрос о составе наблюдательной комиссии был главным камнем преткновения для возобновления поставок топлива в Европу.

Согласно протоколу, комиссия должна быть сформирована из представителей Министерства энергетики России, Министерства топлива и энергетики Украины, представителей ЕК и производителей, покупателей и перевозчиков газа и независимых экспертов.

Функциями и задачами комиссии являются контроль за исполнением контрактных обязательств по транзиту природного газа через территорию Украины, мониторинг технического состояния ГТС Украины, включая подземные запасы газа, находящиеся на территории страны, а также рассмотрение других вопросов и составление рекомендаций и предложений по оптимизации транзита природного газа через территорию Украины.

После того, как накануне в Брюсселе стороны не смогли прийти к соглашению, Еврокомиссия в четверг вечером и в пятницу утром контактировала с российской и украинской сторонами, отмечается в документе.

Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, со своей стороны, переговорил с президентом Украины Виктором Ющенко, а еврокомиссар по энергетике Андрис Пибалгс - с представителями российской стороны, говорится в пресс-релизе.

В пятницу в Украину прибудет миссия европейских наблюдателей для мониторинга транзита газа из России через украинскую территорию. Договоренность об этом была достигнута Еврокомиссией и правительством Украины в четверг.

О том, что эксперты ЕС будут наблюдать за транзитом газа через Украину сообщил Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский. Протокол между Европейской комиссией и Украиной о присутствии европейских наблюдателей на объектах газотранспортной системы Украины подписан вчера в Брюсселе.

Протокол подписан во исполнение договоренностей, достигнутых Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО с руководством Европейской Комиссии и руководством Чешской Республики, председательствующей в ЕС.

Б.Соколовский сообщил, что на встрече с украинской делегацией Председатель Европейской Комиссии Жозе Мануэль Баррозу особо отметил исключительно важную роль Президента Украины, его конструктивные предложения и последовательные действия.

Как сообщил Б.Соколовский, украинская делегация, исходя из договоренности Президента Украины с Президентом РФ, также предложила европейской стороне направить наблюдателей в Россию с целью их присутствия на российских газовых объектах, которые поставляют газ в Украину и, в первую очередь, газоизмерительных станциях.

Газ в Украину до сих пор не поступает, заявил сегодня заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Владимир Триколич. «Ситуация не изменилась, пока на входе газа нет», - сказал он.

Россия возобновит поставки газа в Украину после подписания документа о создании международного механизма обеспечения транзита российского газа через Украину, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с президентом России Дмитрием Медведевым в Сочи.

Этот документ будет подписан в течение пятницы, - сказал он.

"Мы рассчитываем, что в течение сегодняшнего дня будет подписан протокол о создании международного независимого механизма об обеспечении транзита российского газа через территорию Украины, и буквально сразу возобновим поставки", - сказал Миллер.

При этом президент России Дмитрий Медведев поручил "Газпрому" работать с украинской стороной по газу только после подписания необходимых документов.

"Естественно, мы заинтересованы, чтобы транзит газа был возобновлен как можно быстрее. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы вы руководствовались при решении этой задачи одним моим поручением: все эти действия можно делать только после подписания документа", - сказал Медведев на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Евросоюз, в связи с газовыми событиями, заявил об усилении энергетической безопасности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении ЕС, распространенном вечером 8 января.

«Нынешняя ситуация, вызванная прекращением поставок газа из России через Украину, создает серьезные проблемы для ряда стран ЕС... Это недопустимо для Европейского Союза видеть своих граждан и предприятия страдающими от недостатка газа из-за неуважения обеих стран-партнеров к контрактным обязательствам”, - отмечается в заявлении.

В документе подчеркивается, что энергетическая безопасность остается приоритетом для ЕС, а следовательно, ЕС должен ускорить работу над рядом инициатив, выдвинутых во время саммита ЕС в октябре 2008 года, относительно усиления энергетической безопасности. При этом особое внимание нужно уделить созданию соединений между странами-поставщиками и странами-транзитерами, усилению прозрачности, созданию кризисных механизмов для противодействия временным отключениям.

В заявлении отмечается, что тема энергетической безопасности станет одной из главных в повестке дня ближайшего заседания Совета министров ЕС и саммита ЕС весной этого году.

Кроме того, в заявлении отмечается, что 12 января в Брюсселе состоится чрезвычайное заседание Совета министров по вопросам энергетики ЕС для оценки ситуации.

Газовый конфликт должен подтолкнуть Европейский Союз к подписанию договорной базы с Украиной о транзите российского газа. Как сообщает сайт “Фронт перемен”, об этом народный депутат Украины Арсений Яценюк заявил в Париже во время международного симпозиума «Новый мир, новый капитализм», который проходит по инициативе Президента Франции Николя Саркози.

Отвечая на вопрос о возможной критике Украины за невыполнение обязательств перед ЕС по транзиту газа, А.Яценюк заметил, что на сегодняшний день между Украиной и Евросоюзом нет договорной базы относительно транзита российского газа. «Это то, о чем мы говорим на протяжении последних трех лет. После конфликта 2006 года, когда у нас была подобная ситуация с газом, Европа начала процесс создания единой энергетической политики. Мы просили лишь одного - включить Украину в часть этой энергетической политики, тогда мы имели бы взаимные обязательства», - отметил А.Яценюк.

По его словам, именно нынешняя ситуация подталкивает Еврокомиссию и Украину к оперативной подготовке "взаимных правил игры". "Да, есть меморандум, но этот меморандум не является юридически обязующим документом. Должны быть четкие двусторонние договоренности между Украиной и ЕС в энергетической сфере. Украина должна быть частью единой европейской энергетической политики, и тогда не будет таких вопросов", - заявил экс-председатель Верховной Рады.

Прогресса в переговорах по поставкам газа Украине пока нет, складывается впечатление, что у украинских переговорщиков нет никакого мандата. Об этом заявил глава ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР на встрече с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, передает РИА Новости.

"Прогресса в переговорах с нашими украинскими коллегами по поставкам газа пока нет. Возобновились переговоры, но складывается впечатление, что у украинских переговорщиков нет никакого мандата, никаких полномочий по уровню цены на 2009 год и объемам закупки газа. Переговоры практически идут впустую", - сказал А.МИЛЛЕР, отвечая на вопрос Президента РФ о том, выдвинул ли Киев какие-либо предложения.

Глава "Газпрома" подчеркнул, что никакой готовности у украинской стороны к подписанию контракта нет.

Об отсутствии прогресса в переговорах «Нафтогаза» с "Газпромом" заявляет и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА.

Об этом сообщает пресс-центр НАК «Нафтогаз Украины».

"Хочу отметить, что прогресс в переговорах с нашими российскими коллегами пока еще не достигнут, - сказал О.ДУБИНА, давая оценку событиям последних двух дней. - Создается впечатление, что представители ОАО «Газпром» не имеют соответствующих полномочий и мандата на подписание любых контрактов с делегацией НАК «Нафтогаза Украины».

По его словам, пока переговоры идут впустую, российская делегация выглядит неготовой к продолжению переговорного процесса.

"Мы надеемся на то, что российская сторона получит соответствующее поручение на продолжение переговоров, займет конструктивную позицию для нахождения взаимовыгодного решения и подписания соответствующих долгосрочных контрактов", - сказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».