Нацбанк выступает за ускорение судебной реформы в стране

Национальный банк Украины считает необходимым скорейшее проведение в стране качественной судебной реформы, исключающей коррупционные действия и повышающей эффективность судебной системы.

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Как отмечается на сайте регулятора, в течение 2014-2017 годов по результатам судебного рассмотрения исков клиентов 20 банков с требованием отменить решение НБУ о признании финучреждения неплатежеспособным 46 дел выиграл НБУ, в то время как 6 дел разрешились в пользу банков-банкротов.

По информации НБУ, чаще всего судились с регулятором клиенты банков "Хрещатик" и "Дельта Банк", по которым было по 7 исков, а также банка "Финансы и Кредит", по которому было 15 исков.

Также регулятор сообщил, что на рассмотрении в судах находится еще 61 подобное дело по искам клиентов 19 банков.

Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы за 2014-2016 годы и начало 2017 года Национальный банк Украины принял решения о выведении с рынка 90 банков. В том числе, 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 – в 2016-м и три – в 2017 году.