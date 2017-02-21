Банк Англии: Brexit окажет негативное влияние на экономику

Руководство Банка Англии во вторник выступило в защиту своих прогнозов по экономике Великобритании. Несмотря на то, что темпы роста в краткосрочной перспективе оказались выше ожидаемых, ускорение инфляции в ближайшие несколько месяцев приведет к падению потребительских расходов, сказали в центральном банке.

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В начале февраля Банк Англии повысил свой прогноз по росту ВВП Великобритании в 2017 году до 2,0% против 1,4% в ноябре и 0,8% в августе, пишет Прайм.

В центральном банке отметили, что повышение прогноза отражает такие факторы, как меры стимулирования со стороны самого Банка Англии, смягчение денежно-кредитной политики, а также улучшение перспектив мировой экономики.

Эндрю Халдейн, главный экономист Банка Англии, сказал, что руководство изменило свое мнение по "краткосрочной динамике" роста, однако "восприятие долгосрочных последствий" Brexit осталось неизменным. Ослабление торговых связей с ЕС окажет давление на темпы роста ВВП в ближайшие несколько лет, считают в центральном банке. При этом сторонники выхода из ЕС говорят, что Великобританию ждет процветание, поскольку она сможет заключать новые торговые соглашения и избавится от лишней бюрократии.

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Несмотря на хороший прогноз по росту на текущий год, в Банке Англии ожидают падения потребительских расходов, так как доходы домохозяйств упали из-за выросших цен, добавил Халдейн. Годовая инфляция в январе ускорилась до 1,8%, максимального уровня за два с половиной года.

Банк Англии, как и многие другие, не ожидал столь высоких показателей потребительских расходов во второй половине 2016 года после июньского референдума о членстве Великобритании в ЕС. Большая часть экономистов считала, что потребители сократят свои расходы. Вместо этого, за счет потребительских расходов британская экономика показала годовой рост в 2%, превзойдя все экономики стран Большой семерки.

1 февраля британская Палата общин (нижняя палата парламента Великобритании) приняла законопроект о Brexit во втором чтении. Соответствующее голосование было проведено после решения Верховного суда, постановившего, что правительство страны не вправе принимать решение о выходе из ЕС без решения парламента, поскольку это решение повлечет за собой изменения в британском законодательстве, что является прерогативой парламента.