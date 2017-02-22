Правительство России разработало налоговые маневры, которые оплатит население

Минфин РФ, а также Минэкономразвития и Центр стратегических разработок Алексей Кудрина разрабатывают варианты налогового маневра, последние готовят собственные программы реформ, пишут "Ведомости".

Экономисты сходятся во мнении, что нагрузку на население можно повышать. Ставка НДФЛ может вырасти, остаться единой, но фактически стать прогрессивной, так как может быть введен не облагаемый налогом минимальный доход. Обсуждаемые маневры в разных конструкциях могут также привести к снижению страховых взносов и росту НДС.

Читайте такжеРоссия катится в тартарары: каждый третий россиянин имеет все шансы стать нищимКомбинация изменения налоговой нагрузки по НДФЛ, взносам и НДС обсуждается на совещаниях в правительстве с осени. В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил к декабрю 2017 г. подготовить предложения по налоговой реформе – как части плана реформ для ускорения экономического роста в 2018–2024 гг.

В Минфине обсуждалось повышение НДФЛ до 15%, из которых 6–8 процентных пунктов требуется направлять в федеральный бюджет. Повышение НДФЛ компенсируется снижением нагрузки на работодателей – с 30 до 21% ставки страховых взносов. Это один из вариантов, подчеркивает федеральный чиновник.

Минэкономразвития предлагает повысить НДФЛ до 15% и ввести вычет, говорят два чиновника, а еще сделать НДС равным 21% (сейчас 18%) и страховые взносы – тоже 21%. Эти предложения не соответствуют действительности, уверен представитель Минэкономразвития. Пока идет ведомственная и экспертная дискуссия, говорит другой чиновник: «Ни в правительстве, ни у президента маневры со взносами, НДС и НДФЛ не обсуждались».

НДФЛ – ключевой налог для региональных бюджетов, за 11 лет его доля в их собственных доходах выросла с 29 до почти 38% в 2016 г.

Поступления от НДФЛ в 2016 г. выросли на 7,5% (более 3 трлн, 1 долл. - 58 руб.), говорил руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Повышение ставки НДФЛ до 17% с предоставлением вычета (или всем, или беднейшим гражданам) на уровень прожиточного минимума прорабатывалось и обсуждалось на площадке Центра стратегических разработок, говорится в материалах его экспертов, с которыми ознакомились «Ведомости». Такой вариант был бы нейтрален для бюджетной системы, говорится в экспертной записке.

Если согласиться с маневром, нужно признать, что страховая пенсионная модель провалилась, говорит высокопоставленный чиновник, а донастройка не означает демонтажа того, что есть.

Эксперименты с НДФЛ чреваты возвращением серых схем выплаты зарплат, предупреждает чиновник финансово-экономического блока. Теневой сектор сейчас может составлять около 5 трлн руб., оценивают в Минэкономразвития. Это совпадает с летними расчетами Минфина.

Например, компании могут зарегистрировать своих работников как индивидуальных предпринимателей и платить 6%-ный налог, говорит управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин. Прежде были распространены разные схемы – например, работодатели договаривались с банками, чтобы работники получали доход как проценты от депозита, вспоминает он, но сейчас от таких схем все чаще отказываются.

Введение плоской шкалы НДФЛ было единственной безусловной положительной российской налоговой реформой, говорит Владимир Назаров из НИФИ: «Надо десять раз подумать, прежде чем отказываться от этого завоевания». Прогрессивный налог – одна из мер сглаживания неравенства доходов, указывает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Но та же ОЭСР называет прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц самой вредной для экономического роста.