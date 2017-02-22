Во Франции уже считают, сколько миллиардов потеряет страна в случае выхода из еврозоны

В случае выхода Франции из еврозоны, на чем настаивает кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, ВВП страны за год снизится на 2,3%, что в денежном выражении составит €180 млрд, говорится в исследовании французского аналитического Института Монтеня, данные которого приводит Les Echos, передает RNS.

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«Утечка капитала в другие страны, недоверие граждан и компаний к обесценившейся валюте и урезанный доступ банков к иностранному финансированию создадут серьезную угрозу для французских финансовых учреждений», — подчеркивается в исследовании. Кроме этого, возврат Франции к франку может привести к потере более 500 тыс. рабочих мест.

Неделю назад глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Галло заявил, что возврат к франку приведет к росту госдолга Франции на €30 млрд.

Лидер ультраправой партии «Национальный фронт» и один из основных претендентов на пост президента Франции Марин Ле Пен не раз настаивала на необходимости выхода Франции из еврозоны, подчеркивая, что евро — скорее инструмент политического давления ЕС, чем финансовый инструмент.