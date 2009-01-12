АНОНС на 12 января 2009 года

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Брифинг первого заместителя секретаря СНБО Украины, Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Российской Федерации, специального представителя Украины по развитию отношений с РФ Константина ГРИЩЕНКО и заместителя главы Секретариата Президента Украины Андрея ГОНЧАРУКА на тему - украинская позиция в переговорах по поводу газа.

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Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко посетит Автономную Республику Крым, где вручит ключи от квартир гражданам, пострадавшим в результате взрыва в Евпатории.

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11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Новые тенденции на IT-рынке в связи с мировым финансовым кризисом. Контроль рисков в новых экономических реалиях. Инициативы лидера доменного рынка компании Imena.UA". Вопросы: Как повлиял экономический кризис на украинский рынок IT и Интернет, в частности? Возможности IT компаний по преодолению кризиса доверия? Антикризисные инициативы одного из лидеров рынка - компании Imena.UA? Участники: член правления Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) и почетный президент компании Imena.UA Александр Ольшанский, генеральный директор компании Imena.UA Павел Блоцкий (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится заседание Антимонопольного комитета Украины, на котором будет принято решение по делу приведения Киевской городской государственной администрацией, КП «Киевский метрополитен» и КП «Киевпастранс» стоимости проезда в городском транспорте к экономически обоснованному уровню. Заседание состоится под председательством и.о. председателя Комитета Александра Мельниченко. В мероприятии примут участие Киевский городской председатель Леонид Черновецкий, Начальник КП «Киевский метрополитен» Петр Мирошников и Генеральный директор КП «Киевпастранс» Николай Ламбуцкий и другие.

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Пресс-конференция председателя правления ОСМД «Первый дом», члена правления Союза владельцев жилья Киева, эксперта международной общественной организации «Центр содействия жилищным и муниципальным реформам» Михаила Кальтагейсера на тему: «В чем причина неудовлетворительного качества жилищно-коммунальных услуг: в кризисе или в непрофессиональности власти?» .