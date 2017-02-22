Госказначейство заявляет о мошенниках, которые выманивают деньги у граждан от его имени

Государственная казначейская служба Украины рекомендовала гражданам воздержаться от перечисления денежных средств на основании телефонных звонков якобы от его имени и обращаться в таких ситуациях в правоохранительные органы.

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Как отмечается на сайте Госказначейства, на его телефонную "горячую" линию стали поступать обращения граждан, получавших телефонные звонки от якобы работников отдела контроля социальных выплат с местонахождением в Киеве по ул. Бастионной, 6. Мошенники предлагали вернуть гражданам средства за ранее приобретенные некачественные товары (пищевые добавки, пояса против радикулита) с условием предварительной оплаты "страхового взноса" в размере 3-4 тысяч гривень.

"Госказначейство, которое находится в Киеве по ул. Бастионной, 6, не имеет в своей структуре отдела контроля социальных выплат. Возврат покупателям средств за приобретенные ими товары в компетенцию службы не входит. Считаем целесообразным предостеречь от подобных "страховых" перечислений средств", - отмечается в сообщении.