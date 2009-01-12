Oбaма обещает oбecпeчить paбoтoй до 4 млн. aмepикaнцeв

Избранный президент США Барак Обама заявил в субботу, что анализ его плана стимулирования экономики показал то, что он может сохранить или создать 3-4 миллиона рабочих мест до 2010 года, 90 процентов из которых придется на частный сектор, передает Рейтер.

В своем еженедельном обращении к американцам в радиоэфире и в сети интернет Обама сказал, что его план по восстановлению экономики и реинвестированию создаст около 500.000 рабочих мест в результате инвестиций в развитие экологически чистых видов энергии, двукратного увеличения выработки альтернативных видов энергии в течение следующих трех лет и улучшения энергосбережения в 2 миллионах американских домов.

По словам Обамы, анализ его экономической программы свидетельствует о том, что около 400.000 человек будут задействованы в усовершенствовании государственной инфраструктуры, в том числе в ремонте дорожных сетей, мостов и школ.

План Обамы, нацеленный на вывод США из длящейся уже год рецессии, предусматривает реформирование страхования по безработице и здравоохранения, предоставление налоговых льгот на 1.000 долл. для 95 процентов американских семей, а также выделение средств для бюджетов штатов в случае, если они будут вынуждены урезать финансирование правоохранительных органов, противопожарных служб, образовательных и медицинских учреждений.