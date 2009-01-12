Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает нереальной отставку правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал в интервью журналистам, комментируя соответствующую инициативу Партии регионов.

Он отметил, что «это нереально, но политические эмоции будут бурлить в стенах парламента». По его словам, «это будет политическая постановка вопроса».

В.ЛИТВИН напомнил, что юридически для принятия решения об отставке правительства необходимо руководствоваться законом «О Кабинете Министров Украины», которым выписана процедура принятия решения об отставке.

Как сообщал УНИАН, лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на согласительном совете ВР заявил, что возглавляемая им фракция будет инициировать отставку правительства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что необходимо рассмотреть в парламенте сложившуюся в экономике Украины ситуацию, а также ситуацию на газовом рынке. Он инициирует необходимость проведения двух специальных заседаний парламента по этим вопросам с участием Президента Украины и «с обязательным отчетом правительства».