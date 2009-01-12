Главное на 12 января (день)

Основные новости первой половины сегодняшнего дня касаются газовой сферы. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в дальнейшем газовые переговоры с Россией будут проходить на уровне правительств.

Об этом она заявила журналистам сегодня на брифинге в Евпатории.

При этом она выразила уверенность в том, что контракты с Россией о поставках газа будут заключены в соответствии с меморандумом, подписанным премьерами обеих стран 2 октября 2008 года.

В продолжение темы. Украина не видит оснований для невозобновления транзита российского газа в Европу, заявил посол Украины в РФ Константин ГРИЩЕНКО сегодня на брифинге в Секретариате Президента Украины.

Он отметил, что Украина выступает за возвращение переговоров с Россией «в исключительно переговорную плоскость и за деполитизацию этих переговоров».

Для этого, убежден посол, Россия должна прекратить деструктивную целенаправленную информационную кампанию вокруг украинско-российских газовых отношений.

К.ГРИЩЕНКО также подчеркнул, что Украина продолжает продвигать идею о постепенном переходе к европейским ценам на российский газ, а также европейским ценам за транзит.

Сегодня эксперты и представители Еврокомисии приступили к мониторингу работы газоизмерительных станций (ГИС), расположенных в западном и южном регионах Украины (ГИС Дроздовичи, Ужгород, Берегово, Теково, Орловка).

Об этом сообщает пресс-центр НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что в составе группы - Андреа ЧИРЛИЧЕВА (Чехия), Герберт БЛОЙБЛ (Австрия), Иржи МИЗЕРА (Чехия), Йозеф БАЛЛА (Венгрия), Винченцо КАНИЦЦО (Италия), Танге МАНШЕК (Франция).

Эксперты ознакомятся с работой станций, технологией и методикой учета и измерения газа. Украинские специалисты передадут им полный перечень данных о поступлении газа с территории РФ и транзите его в западном направлении. Передача данных состоится в присутствии аккредитованных украинских и российских специалистов.

11 января поздно ночью еще одна группа представителей ЕК и аккредитованных украинских и российских специалистов посетила ГИС Писаревка (Воронежская обл., РФ). Работа этой группы осложняется тем, что начальник ГИС сообщил, что ни одного официального подтверждения и разрешения для их работы на станции от ОАО «Газпром» он не получал. Вместе с тем, наблюдателям и экспертам показали узел измерения газа, а руководитель группы Геральд ЛИНКЕ (ФРГ) подтвердил журналистам факт отсутствия подачи газа с территории РФ в Украину. В настоящее время группа находится в Украине, ожидает получения виз в Россию и официального разрешения «Газпрома» для работы на ГИС Писаревка, Сохрановка, Валуйки (все РФ).

Напомним, 11 января Украина подписала протокол о допуске экспертов к национальной газотранспортной системе.

Верховная Рада также займется газовой ситуацией. На заседании Согласительного совета поддержано решение о рассмотрении на завтрашнем заседании этого вопроса, сообщила в интервью журналистам народный депутат Украины Анна ГЕРМАН (фракции Партии регионов). Она подчеркнула, что слушание этого вопроса будет проходить в открытом режиме.

Европа продолжает рассматривать газовый вопрос. Сегодня в Брюсселе состоится чрезвычайное заседание министров энергетики ЕС, в котором примут участие украинская и российская делегации. Но некоторые предложения уже прозвучали. Чехия выступает за диверсификацию поставщиков газа в Европейский Союз и создание газовой биржи, в интервью газете «Комерсант-Украина» заявил посол Чехии в Украине Ярослав БАШТА.

Он отметил, что Евросоюзу необходимо сформировать единую политику энергетической безопасности и создать внутренний рынок энергоресурсов, в том числе рынок газа, добившись диверсификации поставщиков газа и нефти, а также диверсификации всех видов энергоносителей. При этом необходимо будет снизить объем газа, потребляемого странами ЕС.

По мнению посла Чехии в Украине, необходимо создать биржу газа, которая будет работать подобно бирже нефти. “Сегодня компании-импортеры заключают контракты с Россией. При этом рынка нет и невозможно говорить о рыночной цене. А на бирже будет формироваться действительно рыночная цена, по которой компании смогут покупать необходимые объемы газа”, – отметил Я.БАШТА.

Он добавил, что на такой бирже можно будет купить не только российский газ, и именно для этого речь идет о диверсификации поставщиков.

Новость с валютного рынка. Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,60/8,90 грн., к 12:00 сузился спрэд - 8,68/8,78 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2690/0,2815 грн., а к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2720/0,2800 грн.

В России курс доллар-рубль вырос, к 12:00 установился на уровне 31,0900 (+1,7950) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3340/1,3342 долл. США, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,4585/11,8885 грн., к 12:00 цены составили 11,5895/11,7530 грн.

Не оставил курс в покое и политиков. Фракция БЮТ требует завтра одним из вопросов рассмотреть ситуацию на валютно-финансовом рынке Украины, заявил во время согласительного совета лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

По его словам, на протяжении последнего времени снова произошло падение курса гривни на 25%. «Поэтому мы предлагаем этот вопрос также рассмотреть во вторник», - сказал он.

Кроме того, по словам И.КИРИЛЕНКО, с соответствующей информацией по этому вопросу должна выступить временная следственная комиссия ВР и должен быть принят законопроект, который обеспечивает прозрачность банковской системы и курсовой политики.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поручил профильному комитету рассмотреть вышеуказанный законопроект и проект постановления, которым предусматривается продление на шесть месяцев срока работы ВСК ВР относительно деятельности Нацбанка в условиях кризиса.

Новость в сфере приватизации. Верховный Суд удовлетворил кассационное представление Генеральной прокуратуры в деле о банкротстве Государственного предприятия «Никопольский трубный завод» и отменил незаконные судебные решения, согласно которым фактически отчуждалось имущество, обеспечивающее деятельность этого предприятия.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, Никопольский трубный завод является единственным предприятием в Украине, которое производит составляющие частей ракет-носителей и имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Новость для киевлян. Тарифы на проезд в столичном метро будут снижены на 30 коп., в наземном транспорте – на 50 коп., соответствующее решение сегодня принято в ходе расширенного заседания Антимонопольного комитета Украины при участии мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как отметил первый заместитель главы АМК Юрий КРАВЧЕНКО, стоимость проезда в коммунальном наземном транспорте будет снижена до 1 грн. 50 коп., в метро – до 1 грн. 70 коп.

По его словам, при пересмотре тарифов были учтены замечания АМК.

На заседании также принято решение о закрытии дела относительно экономической обоснованности тарифов КП «Киевпасстранс» и КП «Киевский метрополитен».

Со своей стороны А.МЕЛЬНИЧЕНКО высказал пожелание, что соответствующее решение о снижении тарифов будет принято на ближайшем заседании Киевсовета, 22 января.

«Никаких проблем не будет», - сказал в ответ Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как отмечалось на заседании, 23 января должны вступить в силу новые тарифы на проезд в коммунальном транспорте Киева.