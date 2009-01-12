Казахстан может ввести заградительные пошлины

Казахстан может вести заградительные таможенные пошлины на импорт российских и украинских товаров народного потребления, стоимость которых упала после ослабления национальных валют, чтобы защитить своих товаропроизводителей, сообщает k2kapital.

"Нам надо быть готовыми, поскольку высокий уровень инфляции и девальвации национальных валют, который наблюдается у наших соседей, и в первую очередь на Украине, может оказать негативное влияние на внутренний рынок Казахстана", - заявил министр индустрии и торговли Казахстана Владимир Школьник на совещании правительства. "Возрастающий импорт товаров по низким ценам из указанных стран будет снижать конкурентоспособность наших отечественных товаров. К этому мы должны быть готовы", - добавил министр.

В конце 2008 года курс украинской гривны упал до уровня 9,5-10,0 за $1 с менее пяти гривен в начале сентября. Плавная девальвации рубля началась осенью прошлого года на фоне трехкратного падения цен на нефть и масштабного оттока капитала и составила уже около 22%.

Инфляция в Казахстане в 2008 году составила 9,5%, в России - 13,3%, в Украине - 22,3%.