Депутаты отклонили законопроект о регулировании деятельности ломбардов

После того, как за принятие соответствующего законопроекта №1800 «О ломбардах и ломбардной деятельности» в первом чтении проголосовали всего 164 народных депутата, за возврат в профильный комитет на доработку – 184, а за возврат субъекту законодательной инициативы - 181 при необходимом минимуме в 226 голосов, глава Верховной Рады Андрей Парубий объявил, что решение не принято и законопроект считается отклоненным.

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Представляя документ, член парламентского Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Максим Поляков предложил поддержать инициативу, которая определяет ломбарды как небанковские финансовые учреждения и устанавливает порядок их деятельности.

В свою очередь, глава комитета Сергей Рыбалка отметил, что ломбарды в условиях кризиса стремительно развиваются. «Объем этого рынка в прошлом году только по официальным данным превысил 16 млрд грн, но до сих пор его деятельность практически не урегулирована законодательством», - сказал он.

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По словам депутата, закон создает правовые основании для деятельности ломбардов и регулирует функции надзора за ними. «Комитет рассмотрел этот проект еще в марте 2015 года и рекомендовал принять его за основу», - добавил Рыбалка.

Справка УНИАН. Деятельность ломбардов в Украине регулируется Гражданским кодексом, Законом «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» и Положением о порядке предоставления финансовых услуг ломбардами, утвержденным распоряжением Нацкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг.

В марте прошлого года Нацкомиссия заявила о планах инициировать законодательные изменения с целью повышения требований к минимальному капиталу ломбардов с 200 тыс. грн до 500 тыс. грн, ломбардов с развитой региональной сетью - до 1 млн грн.