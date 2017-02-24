Китай впервые в истории обошел США по объему торговли с Германией

Китай по итогам 2016 года впервые стал самым важным торговым партнером Германии, сместив с первого места Соединенные Штаты, которые опустились на третье место после Франции, которая сохранила за собой вторую позицию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Федерального бюро статистики Германии, передает РБК.

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Объем внешней торговли между Германией и Китаем в прошлом году вырос до 170 млрд евро ($180 млрд). Франция осталась на втором месте с объемом внешней торговли в 167 млрд евро. Соединенные Штаты замыкают тройку лидеров с объемом торговли в 165 млрд евро.

В 2015 году Соединенные Штаты были главным торговым партнером Германии. Тогда они впервые с 1961 года обогнали Францию.

Как сообщал УНИАН, в феврале Китай впервые поставил в Европу энергетическое оборудование для АЭС.