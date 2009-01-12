Главное на 12 января (вечер)

Основные новости второй половины дня касаются газовой ситуации. ОАО «Газпром» начнет подачу газа в газотранспортную систему Украины только после создания механизма международного мониторинга за транзитом российского газа европейским потребителям через территорию Украины, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН в телефонном разговоре с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.

В частности, В.ПУТИН поблагодарил Ж.БАРРОЗУ за активное содействие со стороны Еврокомиссии в создании механизма международного мониторинга за транзитом российского газа европейским потребителям через территорию Украины.

При этом он отметил необходимость реализации всех пунктов соответствующего протокола на деле.

Между тем, как заявил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ, поставки российского газа в Европу могут начаться завтра в 8.00 по европейскому времени.

«Если не будет никаких препятствий, то поставки газа могут начаться в 8 утра по европейскому времени», - сказал он.

А.МЕДВЕДЕВ отметил, что уже вчера были согласованы технические инструкции для экспертов, которые будут находиться на 5 газоизмерительных пунктах в России, пунктах на территории Украины и пунктах в странах Евросоюза, в частности, в Словакии и Румынии.

Кроме того, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Александр МЕДВЕДЕВВ заявил, что в ОАО «Газпром» считают недействительным Меморандум о газовом сотрудничестве между Украиной и Россией, подписанный 2 октября премьер-министрами двух стран Юлией ТИМОШЕНКО и Владимиром ПУТИНЫМ.

В частности, по словам А.МЕДВЕДЕВА, срок действия Меморандума истек в конце 2008 года.

«Срок его действия истек. Фактически Меморандум не вступил в действие, поскольку ни долг не был погашен, ни контракт не был заключен. Поэтому есть все юридические основания вести переговоры с чистого листа», - заявил он.

Отвечая на вопрос о дальнейших переговорах с Украиной по цене на газ на 2009 год, А.МЕДВЕДЕВ сообщил, что ЕС не будет принимать в них участия.

«Помощь ЕК понадобилась только для решения вопросов транзита», - сказал он.

А.МЕДВЕДЕВ высказал надежду, что в двусторонних коммерческих взаимоотношениях по поставкам газа «найдем взаимоприемлемые решения в ходе переговоров с компанией НАК «Нафтогаз». «Но как было объявлено, теперь они будут строится без всяких преференций, льгот, скидок, на чисто коммерческих условиях», - добавил он.

При этом, по его словам, заявленная ранее «Газпромом» цена для Украины в 450 дол. за тыс. куб. газа определяется только на первый квартал, а не на целый год.

Положения Меморандума о сотрудничестве в газовой сфере между правительствами России и Украины от октября 2008 года утратили силу и не могут быть основой для дальнейших переговоров, также считает президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля, об этом он заявил сегодня в телефонном разговоре с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Кроме того, в телефонном разговоре президенты России и Украины договорились дать поручения правительствам и газовым компаниям двух стран об активизации переговоров по продаже российского газа Украине на текущий год.

Телефонный разговор Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ состоялся по инициативе украинской стороны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, президенты обсудили комплекс вопросов, связанных с газоснабжением, в том числе - возобновление транзита российского природного газа через территорию Украины к европейским потребителям.

Что касается последнего, то, как отметил глава Украинского государства, для этого на сегодняшний день окончательно сняты все препятствия, а международные наблюдатели прибыли в Украину уже 9 января и полностью готовы к исполнению своих функций.

Президенты Украины и России согласовали, что во взаимодействии причастных органов будут отработаны все без исключения детали и механизмы технического порядка с тем, чтобы безотлагательно возобновить поставки газа из России в Европу.

В.ЮЩЕНКО сообщил Д.МЕДВЕДЕВУ, что Кабинету министров Украины уже поручено провести работу по обеспечению транзита российского природного газа европейским потребителям.

Во время разговора Президент Украины акцентировал внимание на необходимости осуществления в ближайшее время следующего шага в переговорном процессе и определения ценовых параметров и объемов поставок газа в Украину.

Важным фактором урегулирования переговорного процесса В.ЮЩЕНКО считает окончательную проработку и подписание соответствующего документа - Межправительственного протокола о транзите и цене газа на 2009 год.

Президент Украины убежден, что политическая составляющая газовых переговоров должна быть снята во время встречи глав правительств обоих государств.

Еще одна новость в сфере ТЭК. Министерство топлива и энергетики распорядилось перевести 135 промышленных предприятий и электростанций Украины на резервные виды топлива. Об этом говорится в распоряжении министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА от 1 января №1-р.

Распоряжением утвержден Сводный график перевода предприятий на резервные виды топлива на период до конца отопительного периода 2008/2009.

Перевод предприятий на резервные виды топлива (мазут, уголь, дизельное и печное топливо и отходы производства) планируется провести в 2 этапа.

При этом на первом этапе данными мероприятиями планируется снизить ежесуточное потребление природного газа на 11,4%, или на 5,955 млн. куб. м, от среднесуточного потребления газа в IV квартале 2008 года (52,108 млн. куб. м), на втором этапе - на 22%, или на 11,734 млн. куб. м.

По состоянию на 12 января т.г., на складах энергогенирующих компаний Украины запасы топочного мазута составили 55,9 тыс. тонн, что на 30,2%, или на 24,3 тыс. тонн меньше, чем на 31 декабря прошлого года.

По состоянию на сегодня, на складах энергогенерирующих компаний ТЭС («Днипро-», «Донбасс- », «Захид-», «Центр-» и «Схидэнерго») находится 39,3 тыс. тонн, что на 8,8% или на 3,2 тыс. тонн больше, чем на 1 января.

В то же время значительно сокращены запасы мазута на ТЭЦ АК «Киевэнерго». В частности, по состоянию на 12 января, полностью исчерпан запас мазута на «Киевской ТЭЦ-5», на «Киевской ТЭЦ-6» сократился на 54% - до 6,8 тыс. тонн.

По информации участников рынка, с начала года рыночная стоимость мазута в Украине выросла на 43% и на 9 января составляла 2150 грн./тонна. В понедельник, 12 января, коммерческое предложение по оптовым поставкам мазута достигает 2600 грн./тонна.

Кроме того, Всемирный банк (ВБ) готов предоставить Украине до 400 млн. долл. на льготное кредитование программ энергосбережения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, начальник Государственной жилищно-коммунальной инспекции Александр МАЗУРЧАК сегодня в ходе селекторного совещания с губернаторами.

Он считает, что для внедрения программ по энергосбережению можно будет рассчитывать на получение льготных кредитов. «Я не верю, что 500 млн. грн., которые предусмотрены в Стабилизационном фонде, будут собраны и направлены на эти цели», - добавил первый замминистра.

По информации А.МАЗУРЧАКА, подписан и ратифицирован договор со Всемирным банком на 140 млн. долл. «Есть такое предложение: Всемирный банк готов предоставить до 400 млн. долл. по льготному режиму под 4% на 15 лет. И мы могли бы в этом направлении поработать», - отметил он.

А.МАЗУРЧАК добавил, что завтра на совещании в министерстве с начальниками управлений ЖКХ обладминистраций среди прочих будет рассматриваться вопрос по привлечению инвестиций в отрасль. Кроме того, министерство поддерживает предложение по привлечению кредитных ресурсов, в том числе и для оплаты газа.

В продолжение темы. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) рассматривает возможность упрощения дифференциации розничных цен на газ для населения и планирует их поэтапное повышение с февраля.

Об этом сказано в письме председателя НКРЭ Валерия КАЛЬЧЕНКО в адрес Кабинета министров Украины, копией которого располагает УНИАН.

Согласно документу, комиссия, в частности, предлагает разделить потребителей на 2 группы: потребители, использующие газ для приготовления еды и подогрев воды (первая группа), и так называемые комплексные потребители, использующие природный газ также для отопления (вторая группа). При этом цену на газ для второй группы предлагается приравнять к цене газа, отпускаемого предприятиям коммунальной теплоэнергетики.

(Напомним, в настоящее время действует 4-уровневая схема дифференциации розничных цен на газ для населения, в основу которой положены годовые объемы потребления газа бытовыми абонентами).

В письме предлагается провести повышение розничных цен на газ для населения в 2 этапа - с 1 февраля и с 1 мая.

На первом этапе стоимость газа для потребителей первой группы предлагается повысить на 25% - до 618,75 грн. за тыс. куб. м, для потребителей второй группы (комплексные) – установить на уровне 872,78 грн. тыс. куб. м (на уровне цены, установленной для предприятий ТКЭ).

На втором этапе стоимость газа для потребителей первой группы предлагается вновь повысить на 25% - до 773,44 грн. за тыс. куб. м, для потребителей второй группы (комплексные) – установить на уровне 1273 грн. тыс. куб. м. Такую же цену на газ с 1 мая предлагается установить для теплокоммунэнерго.

Кроме того, на втором этапе НКРЭ предлагает пересмотреть тарифы на транспортировку, распределение и поставку газа для газотранспортных и газоснабжающих предприятий. Пересмотр данных тарифов предлагается произвести ввиду падения объемов транспортировки и роста цены на импортный природный газ, который используется газоснабжающими компаниями на производственно-технические нужды.

Новость для банковской сферы. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Национальному банку придется выполнять закон - принимать решение о рефинансировании банков с учетом мнения правительства.

Об этом она заявила сегодня, комментируя по просьбе журналистов заявление Нацбанка об отказе выполнять норму закона о госбюджете, согласно которой решение о рефинансировании банков должно согласовываться с правительством.

«Я уверена, что Национальный банк, хотя он абсолютно независим от правительства, но, как оказалось, независим и от страны, то все равно ему придется законы выполнять», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она еще раз отметила, что сегодняшний курс гривни к доллару абсолютно экономически не обоснован и демонстрирует «преступную политику» НБУ и в отношении банков, и в отношении людей, которые взяли кредиты, и такая политика приводит к масштабной инфляции.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что на сегодняшний день реальный курс гривни к доллару составляет 6-6,5 грн. за доллар. «Я еще раз хочу обратиться к Национальному банку – нет никаких оснований сегодня иметь такой курс гривни к доллару. Максимум, что может быть – это 6-6,50. Другой (курс – УНИАН) это спекуляция, позволяющая наживаться на беде Украины, на кризисе, на тех людях, которые от этого страдают», - сказала она.

Напомним, 26 декабря Верховная Рада приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2009 год». 29 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал его.

Статья 86 госбюджета на 2009 год обязывает Национальный банк Украины согласовывать порядок рефинансирования коммерческих банков с Кабинетом министров.

Затем Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в Конституционный Суд для решения вопроса о соответствии Конституции Украины статьи 86 Закона "О Государственном бюджете на 2009 год" (относительно ограничения права Национального банка единолично осуществлять рефинансирование коммерческих банков).

Новости с валютного рынка. Сегодня на валютном межбанке котировки на покупку американского доллара были на уровне 8,6-8,7 гривень за 1 доллар США, на продажу – 8,8-8,9 грн./долл. Об этом УНИАН сообщил дилер одного из коммерческих банков.

Национальный банк Украины на рынок не выходил.

При этом, по словам собеседника агентства, на завтра Нацбанк объявил о проведении валютного аукциона, но курс «отсечения» пока не обнародовал.

«Я сомневаюсь, что проведение аукциона может существенно повлиять на ситуацию на межбанке. Дело в том, что Нацбанк продает валюту исключительно под импортные договоры, а также под выполнение коммерческими банками своих обязательств перед нерезидентами», - сказал банкир.

Согласно информации официального сайта НБУ, на 13 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 12 января – 770.0000)

100 EUR – 1031.3380 (на 12 января – 1053.6680)

10 RUR – 2.4840 (на 12 января – 2.6198)

Результаты работы банков за 2008 год. По предварительным данным, суммарная прибыль украинских банков по итогам 2008 года составила 9,7 млрд. грн., что в 1,4 раза больше, чем в 2007 году (7,1 млрд. грн.).

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, доходы банков составили 120,6 млрд. грн., в т.ч. процентные доходы - 88,4 млрд. грн. (или 73,3% от общих доходов), комиссионные доходы - 19,6 млрд. грн. (16,2%).

Расходы банков составили 110,9 млрд. грн., в т.ч. процентные расходы - 50,8 млрд. грн. (или 45,8% от общих расходов), комиссионные расходы - 2,2 млрд. грн. (2,0%).

При этом Нацбанк отказался от практики предоставления развернутой информации о структуре доходов и расходов банков, как это практиковалось ранее.

Собственный капитал украинских банков за 2008 год (по предварительным данным) увеличился в 1,7 раза и на 1 января 2009 года составил 121,4 млрд. грн.

По данным Нацбанка, в структуре собственного капитала оплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 67,9%, дивиденды, которые направлены на увеличение уставного капитала, - 0,4%, эмиссионные разницы - 5,3%, общие резервы, резервный фонд и другие фонды банков - 8,4%, результат прошлых лет - 1,2%, результат текущего года - 8%, результат переоценки основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и инвестиций в ассоциируемые компании - 8,8%.

Обязательства украинских банков (по предварительным данным) в 2008 году увеличились в 1,6 раза – до 80,5,8 млрд. грн.

По данным НБУ, средства физических лиц составили 213,2 млрд. грн., средства субъектов хозяйствования – 143,9 млрд. грн.

Срочные средства населения составляют 175,2 млрд. грн., или 82,1% от общей суммы средств населения, а средства до востребования - 38,1 млрд. грн., или 17,9%.

Нацбанк сообщает, что активы банков в 2008 году выросли в 1,6 раза – до 927,2 млрд. грн. Общие активы банков в прошлом году также увеличились в 1,6 раза – до 971,8 млрд. грн.

В структуре общих активов 81,5% занимают кредитные операции.

Новость на рынке цветных металлов. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало глобальный прогноз по сектору цветных металлов на 2009 год, в котором отмечается, что, несмотря на существенное снижение спроса, прогноз по рейтингам большинства рейтингуемых Fitch компаний сектора – «Стабильный».

Fitch указывает, что серьезное уменьшение спроса на большинство металлов во второй половине 2008 г. привело к увеличению запасов и падению цен. Производители сокращают производство и снижают капиталовложения в расширение, однако в недостаточной мере, чтобы обеспечить повышение цен. В некоторых случаях спотовые цены ниже предельных издержек на производство. Стремление сохранять денежные средства приводит к сфокусированности на управлении оборотным капиталом, и Fitch ожидает, что снижение уровня запасов займет некоторое время в существующих условиях более низкого спроса.

Fitch отмечает, что повышение доступности кредитных ресурсов и реализация программ фискального стимулирования может обеспечить усиление спроса во втором полугодии 2009 г.

В 2008 г. капиталовложения в секторе, вероятно, достигли пиковых уровней. Fitch ожидает сокращения капитальных вложений в среднем на 5-15% в 2009 г. и на 35-40% в 2010 г. на фоне более низких доходов и денежных потоков. Несмотря на ожидаемое уменьшение доходов в 2009 г. относительно высоких уровней 2008 г., сокращение оборотного капитала и активное управление бюджетами капиталовложений должно частично компенсировать воздействие на свободный денежный поток.

Новости для киевлян. Киевский апелляционный административный суд своим решением от 9 января 2009 года признал незаконным повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, осуществленное согласно распоряжениям КГГА №№640, 641, 642 и 643 от 30 мая 2007 г.

Об этом сообщил помощник-консультант народного депутата Украины, экс-мэра столицы Александра ОМЕЛЬЧЕНКО юрист Александр ЯШИН.

«Решения Киевской городской госадминистрации № 640, 641, 642 и 643 относительно услуг признаны незаконными», - сообщил А.ЯШИН.

Он напомнил, что иски относительно повышения коммунальных тарифов в столице в 2006 году подала по инициативе А.ОМЕЛЬЧЕНКО киевская городская организация Украинской партии «Единство», а также параллельно был подан иск от объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) «Престиж» на Позняках.

«Апелляционный административный суд Киева 9 января оставил решение суда первой инстанции – Окружного административного суда – в силе, без изменений. Апелляционную жалобу КГГА, «Киевэнерго» - без удовлетворения. Решение апелляции вступает в законную силу с момента оглашения», - отметил помощник-консультант депутата А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

По словам А.ЯШИНА, теперь каждый киевлянин имеет право требовать от столичной власти пересчета и возврата части денег, которые были оплачены за жилищно-коммунальные услуги в период действия вышеуказанных решений.

Он напомнил, что самый короткий срок действия указанных распоряжений составляет около трех месяцев, некоторые из них даже действовали дольше.

А.ЯШИН также сообщил, что в ближайшую среду, 14 января, на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, где председательствует А.ОМЕЛЬЧЕНКО, будет рассмотрен вопрос, связанный с указанным решением апелляционного админсуда, с постановкой вопроса об ответственности должностных лиц КГГА.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес изменения в свой указ от 24 декабря в 2008 г. № 1199 «Об отмене решений председателя Киевской городской государственной администрации», согласно которым отменено еще одно из распоряжений власти Киева, а именно № 1663 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению холодной и горячей водой, водоотводу для отдельных субъектов хозяйствования».

Об этом сообщает официальное Интернет-представительство главы государства.

Указ, подписанный сегодня, вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря В.ЮЩЕНКО отменил распоряжения Киевской городской государственной администрации, подписанные ее председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ: №1661 «О согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотводу холодной и горячей воды для бюджетных учреждений и других потребителей» и №1662 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для бюджетных учреждений и других потребителей ».

Президент отметил, что эти распоряжения не отвечают Конституции и законам Украины, актам Кабинета министров Украины.

Президент считает, что согласно распоряжениям от 27 ноября 2008 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги для отдельных потребителей превышают указанные экономически обоснованные расходы с учетом предельной рентабельности в 2-5 раз. Такое экономически необоснованное утверждение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для отдельных субъектов хозяйствования может привести к ухудшению условий их деятельности, а в условиях обострения ситуации в финансово-экономической сфере государства приведет к увольнениям или снижению уровня социального обеспечения их работников или повышению стоимости товаров и услуг, которые реализуются этими субъектами хозяйствования, остановке или даже прекращению их деятельности.

Как сообщал УНИАН, распоряжения КГГА от 27 ноября предусматривали повышение тарифов на коммунальные услуги для юридических лиц с 1 декабря в 2008 г. в 1,1-9,5 раза.