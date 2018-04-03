Баланс недели: убытки от блокады, антикризисные меры НБУ и налоговая милиция раздора

Тема блокады ветеранами АТО оккупированных территорий была доминирующей и на уходящей неделе. Правда, теперь акценты сместились. Если раньше в основном говорили о выгодополучателях введения скандальной формулы «Роттердам+» для донбасского угля, которые, по мнению экспертов, смогли буквально за один год дополнительно заработать 10 млрд грн, то теперь противники блокады на перебой заявляли о ее негативных последствиях.

Первую скрипку здесь, вполне понятно, играла группа «Метинвест» олигарха Рината Ахметова, которая сообщила, что на оккупированной территории остановился Енакиевский металлургический завод, а также объединение «Краснодонуголь», обеспечивающее добычу коксующегося угля для нужд металлургии Ахметова. При этом в группе подчеркивают, что оба предприятия зарегистрированы на подконтрольной Украине территории и платят все предусмотренные законом налоги и сборы в государственный бюджет.

Из-за блокады остановился и принадлежащий россиянам Алчевский металлургический комбинат (АМК), который буквально за неделю вынужденного простоя недополучил 21 млн долл. валютной выручки. Кроме этого, АМК не может поставлять необходимую для производства продукцию на Днепровский меткомбинат. Из-за чего последний сократил выработку и за неделю лишился 20 млн долл. выручки.

Таким образом, предприятиям ничего не остается, как искать новых поставщиков сырья. В корпорации уже заявили о начале диверсификации поставок кокса на Днепровский меткомбинат. «Руководство корпорации «Индустриальный союз Донбасса» и «Днепровского меткомбината» делают все возможное, чтобы предприятие продолжило свою работу. Для бесперебойной работы часть кокса комбинат покупает у компании «ЕВРАЗ Южкокс» и за пределами Украины - в Польше. Из-за недостатка оборотных средств и высокой стоимости кокса поставки сырья являются неритмичными», - сообщили в ИСД.

Тем временем, премьер-министр Владимир Гройсман в ходе визита в Харьковскую область в очередной раз призвал остановить блокаду, и заявил о полной готовности к совместной борьбе против контрабанды. «Энергетическая блокада может привести к двум негативным последствиям. Первое - веерные отключения. За несколько недель можем выработать накопленный уголь. Еще один негативный фактор - остановка металлургии, которая формирует 12% ВВП и 20% валютной выручки. Это подорвет курс национальной валюты, приведет к сильным разрушительным последствиям, - сказал глава правительства. - Я в который раз обращаюсь к блокадникам: я против контрабанды и злоупотреблений. Но за месяц или год-два-три провести переориентацию экономики невозможно. Я призываю настоящих патриотов подумать о простых украинцах».

Гройсман акцентировал, что остановка металлургии - это не только потеря рабочих мест, валютной выручки, но также и отсутствие сырья для производства вооружений, вагонов и другой продукции для внутреннего рынка.

Между тем, складывается впечатление, что власть больше настроена на то, что ветераны АТО вот-вот прекратят блокаду и перевозки столь нужного дефицитного угля возобновятся. Иначе как объяснить тот факт, что до сих пор нет ответа на главный вопрос – когда начнут завозить антрацит из-за рубежа? Если уже договоренности? Или переговоры вообще не ведутся?

Ответить на эти вопросы должен был министр энергетики Игорь Насалик. Но во время выступления в парламенте он в очередной раз стал развенчивать мифы и критиковать искаженное информационное пространство.

А тем временем, по данным госкомпании «Укрэнерго», имеющиеся запасы угля газовой группы и дефицитного антрацита на складах теплоэлектростанций позволят стабильно работать энергосистеме Украины и не допустить аварийных отключений света до 20 марта 2017 года, к этой дате отечественные энергокомпании, кровь из носу, должны обзавестись импортным угольком.

В свою очередь чрезвычайные меры оказали огромное влияние на структуру производства электроэнергии в стране - приструнили тепловую генерацию (18,2% в структуре производства на 24 февраля) и, наконец-то, раскрепостили атомщиков (61,8%). На уходящей неделе также стало известно, что Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» 18 февраля 2017 года произвела рекордное количество электроэнергии за последние 13 лет – 302,9 млн кВт-ч. После проведения ремонта и замены оборудования конденсатора турбины на втором энергоблоке Южно-Украинской АЭС его мощность была увеличена до 1050 МВт с установленного значения 1000 МВт.

Сценарий от Гонтаревой на черный день

О подготовке «антикризисных мер» в связи с продолжающейся блокадой торговли Украины с оккупированными боевиками территориями Донецкой и Луганской областей заговорили и в Национальном банке. По словам Валерии Гонтаревой, такие меры могут понадобиться, если сократятся валютные поступления в страну. Как следствие - бизнесу придется забыть о планах валютной либерализации.

«Негативные последствия для нашего платежного баланса могут быть на уровне $2 миллиардов. С одной стороны, можем увидеть уменьшение поступлений валютной выручки от металлургов, а с другой стороны – спрос на валюту, которая необходима для покупки угля», – сказала Гонтарева в интервью Reuters,

Глава НБУ также сообщила, что на прошлой неделе она уже обсудила шаги на случай значительного обострения конфликта на Донбассе с Международным валютным фондом.

«В нашем базовом сценарии макропрогноза эти события не заложены. Но у нас есть сценарий и на черный день. Мы понимаем, как будем реагировать в плане платежного баланса и банковского регулирования», – отметила Гонтарева.

Глава НБУ не раскрыла деталей плана, хотя здесь и так все ясно. Регулятор уже отработал набор инструментов и методов, которые использовались в 2014-2015 годах, в разгар боев на Донбассе, когда курс гривни из-за паники побил исторический рекорд.

Кстати, об очередном транше от МВФ, решение о котором, по словам украинских чиновников, вот-вот должно быть принято. Последние новости – даты заседания Совета директоров Фонда по украинскому вопросу и, как следствие, даты выделения нашей стране очередного - четвертого по счету кредитного транша в размере 1 млрд долл. пока нет. В Фонде сообщили - пока идет дискуссия по пенсионной реформе, реформе госуправления и, разумеется, о борьбе с коррупцией.

«Налоговая милиция» раздора

Налоговая милиция разделила парламент на два непримиримых лагеря. Одна часть депутатов считает необходимым принять правку к законопроекту о внесении изменений в Налоговый кодекс, возвращающую полномочия налоговой милиции. Другая часть народных избранников - категорически против.

Докладчиком по этому вопросу была глава профильного комитета Рады Нина Южанина, которая в ходе выступления сообщила, что налоговая милиция была лишена полномочий в результате технической ошибки, после принятия правок в Налоговый кодекс в декабре 2016 года, и эта ошибка должна быть немедленно исправлена.

На сторону противников налоговой милиции неожиданно стал министр финансов Александр Данилюк. «Налоговая милиция – это наследство, которое должно остаться в прошлом. Возобновление полномочий налоговой милиции приведет к затягиванию процесса создания новой службы финансовых расследований. А это предусмотрено указами президента, коалиционным соглашением, которое вы подписали, и нашими международными обязательствами», - заявил Данилюк.

В итоге все закончилось ничем. Поправка не была принята. Но министр юстиции Павел Петренко заявил: налоговая милиция функционирует сейчас и будет функционировать до принятия закона о службе финансовых расследований, однако на данный момент существует правовой вакуум, который создает технические проблемы с выплатой заработной платы сотрудникам и их штатной численностью.

В пятницу, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, депутаты, выступившие за возвращение полномочий налоговой милиции, обратились к премьеру с просьбой объяснить ситуацию с проваленной правкой и наказать Данилюка.

Но, к удивлению нардепов, Гройсман поддержал скорейшее создание нового органа, а налоговую милицию призвал оставить в прошлом. Он подчеркнул, что сейчас получает сотни жалоб от бизнеса на работу всевозможных контролирующих органов.

«Порядка 80% жалоб - это реальное давление на бизнес и реальный сектор. А мы должны бороться за то, чтобы добиваться экономического роста», - сказал Гройсман, подчеркнув, что недопустима ситуация, когда контролеры превращаются в рэкетиров. «Я хочу, чтобы мы собрались на следующей не пленарной неделе и определились, - если мы что-то восстанавливаем, то на какие сроки. Но я считаю, что задача - сделать систему контроля качественной и эффективной», - заявил Гройсман.

Кстати, в правительстве, по словам Данилюка, уже подготовлен проект закона о новой финансовой полиции, который одобрен всеми профильными ассоциациями и экспертами. Документ предполагает ликвидацию экономических подразделений силовых структур в МВД, СБУ, а также ГФС и формирование единой структуры, которая станет больше аналитической службой нежели силовой.

Если проект закона будет одобрен правительством и принят Верховной Радой в ближайшее время, то финансовая полиция может быть создана в Украине уже до конца текущего года.

Главной интригой остается вопрос - кому будет подчинен новый орган? Министр финансов Александр Данилюк, настаивает на том, чтобы новая Служба финансовых расследований подчинялась его ведомству. Кстати, на сегодня существует три претендента на управление новым органом: Министерство внутренних дел, Минфин и Государственная фискальная служба.

Госстат фиксирует рост

На уходящей неделе Государственная служба статистики обнародовала результаты работы промышленности за первый месяц 2017 года. Согласно данным ведомства, рост промпроизводства в январе текущего года к январю прошлого составил 5,6%, при этом по сравнению с декабрем прошлого года промпроизводство упало на 17,5%.

Предсказуемо, наибольшее падение за этот период произошло в химической промышленности – на 8,9%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 7%.

Кроме этого, по данным Госстат, оборот розничной торговли в январе 2017 года вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 52,9 млрд грн.

Главный экономист Dragon Capital Елена Белан уверена, что темпы восстановления потребительского спроса в Украине должны ускориться после окончания отопительного сезона и снижения счетов за коммунальные услуги.

По ее словам, на потребление домохозяйств пока не повлияли ни улучшение потребительских настроений (до 57 пунктов в декабре, самый высокий уровень с момента первой серьезной эскалации конфликта на востоке в середине 2014 г.), ни повышение в два раза минимальной зарплаты с января текущего года.

Белан также отметила, что потребительский спрос и инвестиции станут локомотивом роста экономики Украины в 2017 году.

«Потребительский спрос наряду с продолжающимся ростом инвестиций станут ключевыми факторами восстановления экономики в этом году. В соответствии с нашим прогнозом, реальный ВВП увеличится на 2,5% (год к году) в 2017 году после оценочных 2,2% в 2016 году», - подчеркнула она.

На следующей неделе в страну придет весна, а с ней и последний месяц, в очередной раз, непростого для нашей страны отопительного сезона, который, будем надеяться, станет уроком для правительства – готовить уголь нужно летом.

Игорь Орел (УНИАН)