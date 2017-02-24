Количество вакансий в Украине увеличилось почти на 50% - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что количество вакансий в Украине возросло на 47%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Национального трехстороннего социально-экономического совета в Киеве.

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"Сегодня очевидно, что занятость населения растет, соответственно безработица падает. Количество вакансий увеличилось на 47%, которые мы сегодня представляем на рынке труда. И это, хочу подчеркнуть, только начало. 4 миллиона украинских граждан уже по январю месяцу получили более высокую заработную плату (3,2 тысячи гривень - УНИАН)", - отметил Гройсман.

Он также добавил, что "хронически дефицитный Пенсионный фонд сегодня начал уменьшать свой дефицит".

В свою очередь вице-премьер-министр Павел Розенко уточнил, что рост количества вакансий наблюдается по всей Украине. По его словам, количество зарегистрированных в Государственной службе занятости уменьшилось на 70 тысяч человек, то есть с 470 тысяч до 400 тысяч.